Nuevo León

Lleva Monterrey juguetes a niñas y niños del Cerro del Topo Chico

El alcalde Adrián de la Garza, convivió con las familias del sector y compartió momentos de cercanía con las y los niños previo a la Navidad

  • 25
  • Diciembre
    2025

En vísperas de la Navidad, la esperanza y la alegría llegaron hasta lo más alto del Cerro del Topo Chico, donde más de mil 500 niñas y niños de la zona norte de Monterrey vivieron una jornada llena de sonrisas, ilusión y momentos inolvidables.

Entre risas, juegos y muestras de cariño, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acompañado de su esposa Gaby Oyervides, así como representantes de una empresa comercial, convivió con las familias del sector y compartió momentos de cercanía con las y los niños, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre sociedad, empresas y gobierno para construir una ciudad más justa, solidaria y humana.

Durante el evento, el alcalde agradeció el apoyo de las empresas participantes, por su generosidad y compromiso social.

“Especialmente el día de hoy agradezco a Hemsa, a la familia Santos y a la familia Martínez, que se dieron el tiempo de acompañarnos en estas fechas tan importantes y que además hicieron posible la entrega de cientos de regalos aquí en la colonia Gloria Mendiola. Hemos estado repartiendo regalos en muchas partes de Monterrey, pero hoy es especial porque cerramos estas entregas aquí, el día 24”, expresó Adrián de la Garza.

entrega-juguetes-topo1.jpg

Por su parte, Gaby Oyervides destacó la transparencia y el impacto social de los donativos canalizados a través del DIF Monterrey.

“Todo lo que recibimos en el DIF Monterrey en donativos se entrega con total transparencia. Es una bendición poder estar aquí en este macroevento y entregar tantos juguetes. Gracias por llevar estas fiestas por todo Monterrey y por cerrar hoy con broche de oro”, señaló.

Gracias a la entrega de  de juguetes, el Gobierno de Monterrey llevó un mensaje de amor, esperanza y solidaridad a las familias que habitan en esta zona de la ciudad, reafirmando su compromiso de mantenerse cercano a quienes más lo necesitan, especialmente en fechas tan significativas.


