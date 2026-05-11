Argentina encarcela a Farías Laguna como reo de alto riesgo

El contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna fue incorporado al sistema penitenciario federal de Argentina con clasificación de detenido de “Alto Riesgo”, mientras avanza el proceso judicial relacionado con su posible extradición a México por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) argentino confirmó su ingreso al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), bajo estrictas medidas de seguridad.

El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada "Los Primos", ex Contralmirante de la Marina de México sindicado como pieza clave en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como "Huachicol Fiscal". pic.twitter.com/68kTtOiP5M — SPFArgentina (@SPFArgentina) May 9, 2026

Traslado bajo operativo especial

La autoridad penitenciaria difundió un video en el que se observa el momento en que Farías Laguna recibe uniforme beige de interno y es formalmente puesto bajo custodia del Ministerio de Seguridad Nacional argentino.

“A partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal”, se escucha decir a un agente durante el procedimiento.

El operativo incluyó participación de la Policía Federal Argentina, el Grupo Especial de Intervención y la División Blindados Panteras Negras.

Detenido en Buenos Aires con identidad falsa

Farías Laguna, de 47 años, fue arrestado el pasado 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Según autoridades argentinas, utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Luis Lemus Ramos y portaba documentación apócrifa al momento de su captura, tras haber ingresado al país el 1 de abril.

Sobre el exmando naval pesaba una ficha roja de Interpol solicitada por México, donde es investigado por delincuencia organizada relacionada con tráfico ilegal de hidrocarburos.

Las pesquisas señalan que desde 2023 habría ocupado funciones de dirección y coordinación dentro de una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas.

De ser declarado culpable en México, Farías Laguna podría enfrentar una pena máxima de hasta 40 años de prisión.

Mientras se define si será extraditado o deportado, el contralmirante pidió asilo político en Argentina, argumentando temor por su seguridad.

Su solicitud ocurre luego de que, tras señalamientos públicos contra él y su entorno en 2024, otro marino implicado en el caso, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fuera asesinado en Manzanillo, Colima.

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