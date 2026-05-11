Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cae_fernando_farias_huachicol_argentina_700x438_0ece2c2f3a
Nacional

Argentina encarcela a Farías Laguna como reo de alto riesgo

El contralmirante mexicano, acusado de huachicol fiscal, fue ingresado al sistema penitenciario federal argentino mientras enfrenta proceso de extradición

  • 11
  • Mayo
    2026

El contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna fue incorporado al sistema penitenciario federal de Argentina con clasificación de detenido de “Alto Riesgo”, mientras avanza el proceso judicial relacionado con su posible extradición a México por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) argentino confirmó su ingreso al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), bajo estrictas medidas de seguridad.

Traslado bajo operativo especial

La autoridad penitenciaria difundió un video en el que se observa el momento en que Farías Laguna recibe uniforme beige de interno y es formalmente puesto bajo custodia del Ministerio de Seguridad Nacional argentino.

“A partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal”, se escucha decir a un agente durante el procedimiento.

El operativo incluyó participación de la Policía Federal Argentina, el Grupo Especial de Intervención y la División Blindados Panteras Negras.

Detenido en Buenos Aires con identidad falsa

Farías Laguna, de 47 años, fue arrestado el pasado 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Según autoridades argentinas, utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Luis Lemus Ramos y portaba documentación apócrifa al momento de su captura, tras haber ingresado al país el 1 de abril.

73b14673-6e5d-4af6-b2d1-ea60787d7995.jpg

Sobre el exmando naval pesaba una ficha roja de Interpol solicitada por México, donde es investigado por delincuencia organizada relacionada con tráfico ilegal de hidrocarburos.

Las pesquisas señalan que desde 2023 habría ocupado funciones de dirección y coordinación dentro de una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas.

De ser declarado culpable en México, Farías Laguna podría enfrentar una pena máxima de hasta 40 años de prisión.

Mientras se define si será extraditado o deportado, el contralmirante pidió asilo político en Argentina, argumentando temor por su seguridad.

Su solicitud ocurre luego de que, tras señalamientos públicos contra él y su entorno en 2024, otro marino implicado en el caso, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fuera asesinado en Manzanillo, Colima.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_fge_chihuahua_wendy_chavez_villanueva_9f8ff5af4f
Agentes de EUA estuvieron días antes en la fiscalía de Chihuahua
EH_UNA_FOTO_2026_05_12_T165505_148_64eddc48a6
García Harfuch rechaza versión sobre operación de CIA en México
EH_UNA_FOTO_2026_05_12_T145300_266_7113aba022
SCJN tumba legislación de Morelos sobre objeción de conciencia
publicidad

Últimas Noticias

nl_murat_694ab63451
Morena ve fuerte su marca en NL rumbo a gubernatura
20260512_06_secretariadesalud_personal_enfermeria_06_e5c54e07d4
Reconoce Salud NL a personal de enfermería en su día
Whats_App_Image_2026_05_12_at_9_57_14_PM_21842724b4
Promedia IMSS NL una cirugía de trasplante al día en 2026
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×