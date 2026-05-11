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Coahuila

Reconocerán a Stellantis por más de cuatro décadas de historia

La expansión de la industria automotriz y las plantas instaladas en Ramos Arizpe forman parte de uno de los corredores industriales más importantes de México.

  • 11
  • Mayo
    2026

La armadora Stellantis recibirá la Presea Institucional 2026 “Miguel Ramos Arizpe” durante el aniversario 46 de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, como reconocimiento a más de cuatro décadas de presencia industrial y su impacto en el desarrollo económico de la región sureste de Coahuila.

La empresa inició operaciones en el municipio en 1981 con la entonces planta de motores Chrysler, considerada uno de los proyectos que marcaron el crecimiento industrial de Ramos Arizpe y consolidaron su vocación manufacturera.

Con el paso de los años, la operación evolucionó hasta integrarse al grupo Stellantis, corporativo internacional que actualmente agrupa distintas marcas automotrices y mantiene operaciones vinculadas a manufactura avanzada y nuevas tecnologías del sector.

stellantis ramos arizpe

De acuerdo con información municipal, la expansión de la industria automotriz modificó el desarrollo urbano, económico y laboral de Ramos Arizpe, convirtiendo al municipio en uno de los principales polos manufactureros de Coahuila y del norte del país.

Actualmente, las plantas instaladas en la ciudad forman parte de uno de los corredores industriales más importantes de México, con operaciones relacionadas con ensamblaje, producción automotriz y tecnologías de nueva generación.

stellantis ramos arizpe

La Presea Institucional 2026 será entregada como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de Ramos Arizpe y busca reconocer a instituciones y empresas que han acompañado distintas etapas del crecimiento del municipio.

El reconocimiento se suma a otros homenajes que serán entregados durante la sesión solemne del próximo 13 de mayo, fecha en que se conmemora la elevación de Ramos Arizpe a ciudad.


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