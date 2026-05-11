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Internacional

Venezuela recibe 166 migrantes en vuelo desde Miami

Un avión procedente de Miami aterrizó en Caracas con 166 venezolanos repatriados. Autoridades informaron atención médica y evaluaciones al arribo

  • 11
  • Mayo
    2026

Un total de 166 migrantes venezolanos regresaron este lunes al país en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.

El grupo estuvo conformado por 129 hombres, 22 mujeres y 15 menores de edad, quienes fueron recibidos por autoridades en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

De acuerdo con la información difundida por la institución en redes sociales, los retornados recibieron atención por parte de distintos organismos de seguridad y asistencia social.

Las autoridades señalaron que, tras su llegada, los migrantes fueron sometidos a procesos de atención personalizada que incluyeron entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales.

El objetivo, según el Ministerio, fue priorizar el bienestar físico y emocional de cada uno de los repatriados, como parte de los protocolos establecidos en estos operativos.

Parte de un programa bilateral de repatriación

Este vuelo corresponde al número 143 dentro del acuerdo de repatriación de migrantes suscrito entre Caracas y Washington en enero de 2025. Dicho mecanismo se ha mantenido activo incluso en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países, derivadas de diversos episodios políticos y de seguridad en la región.

Según cifras oficiales, más de 20 mil migrantes venezolanos han retornado al país mediante estos vuelos desde febrero de 2025 hasta la fecha.

El pasado 6 de mayo, otro grupo de 161 venezolanos fue repatriado desde Miami, mientras que un día antes las autoridades informaron sobre el retorno de varios núcleos familiares, incluidos menores de edad, aunque sin precisar el total de personas trasladadas.

Las autoridades venezolanas han reiterado que estos programas forman parte de la denominada Gran Misión Vuelta a la Patria, orientada al retorno de ciudadanos en situación de vulnerabilidad en el extranjero.


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