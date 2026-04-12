Arrestan a pasajero con droga en camión en Guanajuato

Un joven fue detenido en Guanajuato tras ser sorprendido transportando más de 23 kilogramos de marihuana en un autobús de pasajeros que circulaba por una carretera federal.

El aseguramiento se llevó a cabo durante un operativo de vigilancia en la vía Morelia–Valtierrilla, donde elementos de seguridad marcaron el alto a la unidad para realizar una inspección preventiva.

Detectan droga en equipaje del autobús

Durante la revisión, los agentes inspeccionaron el área de equipaje del vehículo, donde detectaron dos maletas con olor característico a marihuana.

Al abrirlas, localizaron 44 paquetes con la droga, con un peso aproximado de 23 kilogramos, equivalente a miles de dosis.

Tras el hallazgo, los elementos identificaron al propietario del equipaje mediante los comprobantes del autobús.

Pasajero es detenido y puesto a disposición

El equipaje fue vinculado a un joven de 24 años, quien fue detenido en el lugar por su probable participación en delitos contra la salud.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación legal e investigará el origen y destino del cargamento.

Operativo carretero forma parte de estrategia

La detención ocurrió como parte de los operativos de vigilancia implementados en carreteras del estado, enfocados en detectar el traslado de sustancias ilícitas.

Autoridades han señalado que estas inspecciones se realizan de manera constante en rutas consideradas estratégicas.

Uso de autobuses, una modalidad recurrente

Casos como este evidencian un patrón en el traslado de narcóticos, donde los responsables utilizan autobuses comerciales para mover droga oculta en maletas.

Las autoridades mantienen operativos permanentes en carreteras del Bajío, donde en los últimos meses se han registrado aseguramientos similares.

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