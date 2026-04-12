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Nacional

Sheinbaum inaugura Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar

Aunque la inversión es importante, la presidenta consideró dicho polo como parte del programa Plan México, en donde se busca acelerar el desarrollo de la región

  • 12
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo la inversión de 540 millones de dólares para el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en el estado de Tlaxcala.

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Durante la inauguración en el municipio de Huamantla, la mandataria federtal contempló la inversión para 53 hectáreas de terreno en desarrollo, como parte del Plan México.

"Esto es parte de lo que llamamos el Plan México. ¿Qué es el Plan México? Más producción en el país y mayor bienestar para la gente, en pocas palabras. México importa muchos productos y muchos de esos productos podrían o pueden producirse en México, es un trabajo de mucho detallede mucha comunicación con las empresas pero el objetivo es ese, producir más en nuestro país, por eso la marca Hecho en México, que hemos impulsado nuevamente y el objetivo es generar más inversión en México nacional y extranjera que nos permita mayor desarrollo."

Aunque la inversión es importante, la presidenta consideró que el programa tiene que ver con lo que representa la Cuarta Transformación y la denominada Prosperidad Compartida.

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Destacó que los Polos de Desarrollo son espacios que se urbanizan con los servicios básicos, tales como: vivienda, escuelas, agua, transporte. Esto hace atractiva a las regiones para recibir inversiones con incentivos especiales.

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Durante su participación, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, mencionó que la inversión se dio como producto de la visión estratégica por parte de la administración federal, por lo que resaltó que esta inauguración acelera el desarrollo de la región.

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Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, señaló que esta PODECOBI es un ejemplo nacional de que la inversión, infraestructura y servicio público, pueden florecer para el bienestar de las familias.


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