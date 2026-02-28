Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
marina_traslada_a_dos_heridos_de_bala_desde_isla_mujeres_a_cancun_1_1536x864_5fe07c0b4a
Nacional

Marina evacúa a dos heridos de bala en Quintana Roo

Una mujer embarazada y un hombre, ambos heridos de bala, fueron trasladados desde Isla Mujeres hacia Puerto Juárez para atención especializada

  • 28
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Marina realizó el traslado médico de dos personas lesionadas por arma de fuego desde Isla Mujeres hacia Puerto Juárez, en coordinación con el Hospital Comunitario de Isla Mujeres.

De acuerdo con la dependencia, el apoyo se activó tras recibir la solicitud para evacuar a una mujer con 15 semanas de gestación y a un hombre, ambos con heridas de bala y necesidad de atención especializada.

Activan operativo marítimo

Para la operación zarpó una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, que realizó el traslado de emergencia hacia el continente.

Los pacientes fueron llevados a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez, donde quedaron a cargo de una ambulancia privada que los trasladó a un hospital en Cancún.

Durante el trayecto, ambos lesionados se reportaron estables y fuera de peligro.

Reiteran apoyo a la población

“La Secretaría de Marina–Armada de México reafirma su compromiso de actuar de manera oportuna en apoyo a la población civil”, señaló la institución.

La Quinta Región Naval mantiene disponibles sus líneas telefónicas para emergencias marítimas y denuncias ciudadanas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HB_E_Aox_Xo_AA_0_L_Yk_905078aa2c
Arriba a Cuba ayuda humanitaria enviada por México
Whats_App_Image_2026_02_26_at_7_17_32_PM_89efcd862b
Despliegan más de 300 marinos en Puerto Vallarta
reos_capturados_fuga_caida_el_mencho_jalisco_110c08cd66
Recapturan a cuatro personas tras fugarse de prisión en Jalisco
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_02_28_234735_b0608378c9
Tigres aplasta al América ofreciendo buena exhibición futbolera
sheinbaum_armas_estados_unidos_sinaloa_a1abeba194
Pide Sheinbaum cooperación con EUA para frenar tráfico de armas
quienes_lideraran_iran_consejo_469830d113
Consejo liderará Irán tras muerte de Ali Jameneí en ataques
publicidad

Más Vistas

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×