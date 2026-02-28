Marina evacúa a dos heridos de bala en Quintana Roo

La Secretaría de Marina realizó el traslado médico de dos personas lesionadas por arma de fuego desde Isla Mujeres hacia Puerto Juárez, en coordinación con el Hospital Comunitario de Isla Mujeres.

De acuerdo con la dependencia, el apoyo se activó tras recibir la solicitud para evacuar a una mujer con 15 semanas de gestación y a un hombre, ambos con heridas de bala y necesidad de atención especializada.

Activan operativo marítimo

Para la operación zarpó una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, que realizó el traslado de emergencia hacia el continente.

Los pacientes fueron llevados a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez, donde quedaron a cargo de una ambulancia privada que los trasladó a un hospital en Cancún.

Durante el trayecto, ambos lesionados se reportaron estables y fuera de peligro.

Reiteran apoyo a la población

“La Secretaría de Marina–Armada de México reafirma su compromiso de actuar de manera oportuna en apoyo a la población civil”, señaló la institución.

La Quinta Región Naval mantiene disponibles sus líneas telefónicas para emergencias marítimas y denuncias ciudadanas.

Comentarios