Capturan a “La Maracucha”, presunta integrante del Tren de Aragua

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Yorbelis “N”, alias “La Maracucha”, identificada como presunta integrante de la organización criminal Tren de Aragua, grupo de origen venezolano con presencia en distintos países de América Latina.

La detención se realizó en la alcaldía Cuauhtémoc, tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar su zona de operación, principalmente en áreas con alta actividad comercial y turística.

Le imputan trata de personas y delincuencia organizada

De acuerdo con las investigaciones, la mujer es señalada por su probable participación en delitos como trata de personas, delincuencia organizada, así como narcomenudeo y extorsión.

Las autoridades sostienen que estaría vinculada a una red dedicada a la explotación sexual, en la que presuntamente participaba en la captación de víctimas y en el cobro de cuotas dentro de inmuebles utilizados para estas actividades.

Operaba en hoteles y puntos del centro de la capital

Las indagatorias refieren que “La Maracucha” mantenía presencia en hoteles y espacios del centro de la ciudad, donde se concentraban actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual.

Su captura fue resultado de cateos, vigilancia y seguimiento a otros integrantes del mismo grupo criminal, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación en su contra.

Refuerzan acciones contra el Tren de Aragua

El Tren de Aragua es considerado una de las organizaciones criminales transnacionales con mayor expansión en la región, vinculada a delitos como trata de personas, extorsión y distribución de drogas.

En México, su presencia ha sido detectada principalmente en la capital del país, donde autoridades han intensificado operativos para contener sus actividades.

Queda a disposición del Ministerio Público

Tras su detención, Yorbelis “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme avancen las investigaciones.

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