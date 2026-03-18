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Nacional

Plantea Claudia Sheinbaum fortalecer la industria del gas natural

La mandataria retomó el legado del general Lázaro Cárdenas del Río, destacando la expropiación de 1938 como un acto de firmeza frente a intereses extranjeros

  • 18
  • Marzo
    2026

En el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una ceremonia en Pueblo Viejo, al norte de Veracruz, con un mensaje centrado en la soberanía energética, marcado por los desafíos que aún enfrenta el sector, específicamente en la dependencia del gas natural importado.

La mandataria retomó el legado del general Lázaro Cárdenas del Río, destacando la expropiación de 1938 como un acto de firmeza frente a intereses extranjeros y como el punto de partida de la soberanía energética del país. 

Reconoció que a casi nueve décadas de distancia, el modelo energético nacional sigue enfrentando tensiones entre autosuficiencia y dependencia externa.

Uno de los puntos más relevantes fue el reconocimiento de que México continúa importando alrededor del 75 % del gas natural que consume, un dato que evidencia la vulnerabilidad del sistema energético, pese a los esfuerzos recientes por fortalecer la producción interna. 

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En este contexto, Sheinbaum Pardo planteó como prioridad aumentar la generación nacional de este combustible, clave para sostener la operación de plantas eléctricas y la industria.

Si bien la presidenta defendió el papel de Petróleos Mexicanos como motor histórico del desarrollo, lo cierto es que la empresa llega a este aniversario aún bajo presión financiera, con retos operativos y con una producción que no ha recuperado los niveles de décadas anteriores. 

A ello se suma la carga que implica mantener proyectos de refinación y, al mismo tiempo, responder a la transición energética global.

En su mensaje, insistió en que durante el periodo neoliberal se debilitó deliberadamente a la industria petrolera; sin embargo, los resultados actuales siguen siendo mixtos: se han impulsado proyectos como la refinería de Dos Bocas y la compra de Deer Park, pero la autosuficiencia energética aún no se consolida plenamente.

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La mandataria apostó por una visión más amplia de soberanía energética, que no se limite al petróleo, sino que incorpore gas natural y energías limpias, planteamiento que busca equilibrio; en la práctica, el reto será acelerar el desarrollo de renovables sin descuidar la estabilidad del sistema eléctrico ni profundizar la dependencia de combustibles importados.

Al evento asistieron autoridades estatales y federales como la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; y el director de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla, además de mandos militares y otros funcionarios federales.

Al cierre de la ceremonia, la presidenta de la República concluyó con un mensaje político destacando la defensa de los recursos energéticos como patrimonio nacional: "México no se vende, México no se entrega".

Sin embargo, el escenario actual obliga a pasar de la narrativa histórica a resultados concretos, en un contexto donde la soberanía energética sigue siendo aún una meta en construcción.


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