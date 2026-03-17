Presentan Plan B de Reforma Electoral: 'Va este martes al Senado'

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó este martes el llamado Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca reducir costos en el sistema electoral, eliminar privilegios y ampliar la participación ciudadana.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que el eje central de la propuesta es la austeridad en el uso de recursos públicos.

“Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública”, afirmó.

La mandataria adelantó que la iniciativa será enviada este martes al Senado de la República para su discusión.

Menos salarios y eliminación de privilegios

Uno de los puntos clave del Plan B es el tope salarial para funcionarios electorales. De acuerdo con la propuesta, ningún servidor público del sistema electoral podrá ganar más que la presidenta de México.

“Los sueldos deben ser dignos, pero no excesivos. Nadie podrá ganar más que la presidenta”, sostuvo Rodríguez.

Además, se plantea eliminar beneficios como bonos, seguros de gastos médicos mayores y cualquier ingreso adicional en organismos como el Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales.

Sheinbaum fue enfática en el objetivo: “Es necesario que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos ni en los plurinominales”.

Recortes en municipios y congresos locales

Dicha iniciativa también contempla ajustes en el ámbito local. Se propone reducir el número de regidurías en los ayuntamientos, con un rango que irá de siete a un máximo de 15 integrantes, además de limitar a una sindicatura por municipio.

En el caso de los congresos estatales, se establecerá un tope presupuestal del 0.7% del gasto total de cada entidad.

Según el gobierno, los recursos que se ahorren serán destinados a obras públicas.

“Los ahorros serán utilizados en infraestructura social en municipios y entidades”, explicó la secretaria.

Revocación de mandato más flexible

Otro de los cambios relevantes es la ampliación del periodo para solicitar la revocación de mandato presidencial.

Actualmente solo puede realizarse en el cuarto año de gobierno, pero la propuesta plantea que pueda llevarse a cabo también en el tercer año, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo de la solicitud ciudadana.

“Que la ciudadanía pueda pedir este ejercicio en distintos momentos amplía sus derechos”, señaló Rodríguez.

El Plan B incluye reformas a leyes secundarias como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Entre los principales ajustes destacan:

Tope a remuneraciones de consejeros y funcionarios electorales

Inicio inmediato de los cómputos electorales al cierre de la jornada, sin esperar al miércoles

Mayor fiscalización con apoyo de instituciones como la UIF y la Secretaría de Hacienda

Obligación de partidos de reportar operaciones financieras en tiempo real

Prohibición de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo y financiamiento extranjero

Por otra parte, el gobierno federal sostiene que la reforma responde a una demanda social de reducir el gasto público y fortalecer la democracia.

“Esta reforma va por menos privilegios y más participación. Siempre será el pueblo el que decida”, concluyó la titular de Gobernación.

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