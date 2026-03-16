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México concluye la contención de un derrame de hidrocarburo

Las labores de contención lograron detener la dispersión del hidrocarburo, mientras continúan los trabajos de limpieza en Veracruz y Tabasco

  • 16
  • Marzo
    2026

El Gobierno de México informó este lunes que concluyeron las labores de contención de un derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, que afectó durante dos semanas varias playas de los estados de Veracruz y Tabasco.

Aunque la dispersión del contaminante mar adentro fue controlada, los trabajos de limpieza continúan en las zonas costeras afectadas.

Las acciones de contención y saneamiento fueron coordinadas por la Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de evitar una mayor dispersión hacia el litoral. Además, participaron Semarnat, la ASEA, la Profepa, la Conanp, la CNPC, autoridades estatales y municipales, así como comunidades locales.

Pemex informó que desde el primer momento se realizaron operaciones preventivas mar adentro mediante embarcaciones especializadas, lo que permitió contener el hidrocarburo y minimizar daños en las playas.

Limpieza y manejo de residuos

Hasta el momento, se han desplegado 210 trabajadores que han recolectado 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, almacenadas temporalmente para su manejo seguro.

Los frentes de trabajo incluyen zonas de Playa Barrillas, Playa Linda, Playa Jicacal, Laguna del Ostión, y comunidades de Tabasco como Barra de Tupilco, Ejido Sinaloa, Ejido El Alacrán y Manatinero.

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El avance general de la limpieza se estima en 85%, con la expectativa de que en los próximos días se puedan reabrir las playas afectadas a la población.

El gobierno mantiene recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para determinar la fuente del derrame. La ASEA ha solicitado información a empresas del sector para identificar si algún incidente operativo provocó el vertido, mientras que la legislación ambiental vigente servirá para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño.

Hasta ahora, se sabe que el derrame proviene de un barco petrolero frente a Tabasco, aunque no se ha revelado la empresa responsable.

Las autoridades aseguran que los trabajos continuarán hasta garantizar la completa recuperación de la zona marítima y costera afectada.


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