Aseguran 82 mil 200 litros de huachicol en Veracruz

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Minatitlán, Veracruz, derivó en uno de los aseguramientos más relevantes en materia de combate al robo de hidrocarburos en lo que va del año, tras la localización de 82 mil 200 litros de combustible de procedencia presuntamente ilícita y el decomiso de 149 vehículos utilizados para su almacenamiento y traslado.

Las acciones se llevaron a cabo mediante cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles previamente identificados como puntos de resguardo de combustible robado, como parte de una investigación por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Cateos revelan centros de acopio clandestinos

Durante las diligencias judiciales, las autoridades federales localizaron 25 contenedores y 17 tanques de almacenamiento, así como tractocamiones, pipas y autotanques que presuntamente eran utilizados para la distribución del combustible.

En uno de los predios intervenidos se aseguraron más de 52 mil litros, mientras que en otro inmueble se localizaron alrededor de 30 mil litros adicionales, lo que permitió confirmar que se trataba de una operación de gran escala dedicada al acopio del hidrocarburo.

Participación coordinada de fuerzas de seguridad

El operativo fue coordinado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con el respaldo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y apoyo operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

La presencia de múltiples corporaciones permitió asegurar el perímetro durante las diligencias, que llamaron la atención de vecinos del sector por la movilización de unidades oficiales y el acordonamiento de las zonas intervenidas.

Investigación continúa bajo resguardo federal

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen del combustible y deslindar responsabilidades.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre personas detenidas, pero confirmaron que las indagatorias continúan para identificar a quienes estarían involucrados en esta red dedicada al manejo ilegal de hidrocarburos.

Este aseguramiento se suma a las acciones que mantiene el Gobierno de México para combatir el huachicol, delito que ha representado pérdidas millonarias y riesgos constantes en distintas regiones del país.

Comentarios