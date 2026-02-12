Podcast
Nacional

FGR abre nuevo proceso contra Javier Duarte y frena su salida

La fiscalía acusa a Javier Duarte de desviar 5 mdp y logra prisión preventiva; el juez decidirá el 17 de febrero si lo vincula a proceso por peculado

  • 12
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General de la República abrió un nuevo frente penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al imputarle el presunto desvío de 5 millones de pesos que, de acuerdo con la carpeta de investigación, estaban destinados a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores. 

La acusación fue expuesta este jueves 12 de febrero durante una audiencia que se extendió por casi siete horas en el Reclusorio Norte.

En esa diligencia, la fiscalía sostuvo que Duarte encabezaba una red de funcionarios que utilizaba recursos federales etiquetados para distintas áreas de desarrollo y los redirigía al pago de salarios de trabajadores del estado. 

Según lo planteado en audiencia, para ejecutar ese esquema se mezclaban fondos estatales con federales, con lo que además se obtenían beneficios indebidos.

Duarte rechazó los señalamientos y arremetió contra las evidencias presentadas por la representación federal, a las que calificó como “una bola de sandeces”. En su intervención, también afirmó que “el Poder Judicial es un instrumento político del Estado” y acusó que el caso responde a intereses ajenos a la legalidad. 

Participó cuatro veces en el debate y, cuando se abordó el tema de las medidas cautelares, lanzó una frase que marcó el tono del choque en sala al decir que el tema de fondo “es que no salga de la cárcel”.

El juez de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, le contestó que los juzgadores nunca han sido políticos y que él cree en la independencia judicial. Con ese argumento, y al valorar el riesgo procesal, decretó prisión preventiva justificada con el objetivo de que el exmandatario no abandone el penal en abril, mes en el que concluye su condena previa.

La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la decisión sobre una eventual vinculación a proceso quedó programada para el martes 17 de febrero. En esa fecha se definirá si Duarte enfrenta formalmente este nuevo cargo por peculado, un escenario que, de prosperar, podría sumar hasta 14 años adicionales a su estancia en prisión.

El abogado Diego Uriza, defensor de Duarte, afirmó que la prisión preventiva apareció “curiosamente” cuando faltaban dos meses para su liberación. “La audiencia nos reformuló la imputación por el delito de peculado en contra de Javier; es una acusación que empezó desde el 2016. Curiosamente, se judicializó cuando faltaban dos meses para su libertad”, sostuvo. Duarte, por su parte, insistió en que el proceso tiene motivaciones políticas y denunció que le están “fabricando” cargos para impedir que recupere su libertad.

Duarte gobernó Veracruz de 2010 a 2016 y fue sentenciado en septiembre de 2018 a nueve años de prisión tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. Su pena, de acuerdo con lo expuesto en audiencia, está programada para concluir legalmente en abril de 2026. La nueva imputación se coloca justo en esa cuenta regresiva y abre un pulso judicial que se definirá la próxima semana.


