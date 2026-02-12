Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
soldados_eua_senado_0b921d6798
Nacional

Recibe Senado nueva solicitud para ingreso de militares de EUA

El Senado recibió una nueva solicitud del Ejecutivo para autorizar la entrada de 12 militares de élite de EUA para entrenamiento conjunto en México

  • 12
  • Febrero
    2026

El Senado de la República recibió una nueva solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso a territorio nacional de 12 elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos.

La petición fue turnada a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictaminación, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informara al pleno sobre el oficio enviado por el Ejecutivo federal.

Entrenamiento por seis meses

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, los militares estadounidenses participarían en el evento SOF1 “Capacitación MEXSOF (Defensa)” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

Las actividades se realizarán en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales de Temamatla y en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, ambos en el Estado de México, así como en la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel, Quintana Roo.

El objetivo, según se detalla en la solicitud, es “desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones militares” entre las fuerzas especiales de México y Estados Unidos mediante ejercicios conjuntos.

Capacitación especializada

El programa contempla entrenamiento en patrullaje, liderazgo de tropas, medicina táctica, combate urbano y rural, operaciones de francotirador, neutralización de artefactos explosivos improvisados y uso de drones, así como buceo de combate e infiltración marítima.

La gestión fue realizada por la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Congreso General, que establece que el Senado debe autorizar la entrada de tropas extranjeras al país.

Cabe recordar que un día antes, el Senado aprobó con 105 votos a favor el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs para participar en la actividad “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales” en Campeche, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

medicamentos_sheinbaum_ed72dacc97
Alista Federación estrategia para bajar precios de medicamentos
el_paso_texas_sheinbaum_7255bcd533
Ataques con drones en El Paso no afectaron a México: Sheinbaum
samuel_garcia_sheinbaum_af9c2c190f
Pide Samuel a Sheinbaum ayuda de Morena para Presupuesto 2026
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×