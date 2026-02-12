Podcast
Atlético de Madrid; Aplasta al Barcelona en la Copa del Rey

El mismo jugador, quien había anotado el autogol al principio del encuentro, termino expulsado a 5 minutos de que finalizara el partido.

  • 12
  • Febrero
    2026

En la semifinal de ida de la Copa del Rey, blaugranas y colchoneros disputaron la primera parte de la serie desde el Estadio Metropolitano donde asistieron mas de 70,000 personas.

Al principio del encuentro el portero blaugrana Joan García cometió un error garrafal el cual terminó como autogol por parte de su propio defensa Eric García quien le había hecho un pase donde lamentablemente el portero no pudo controlar y terminó con un gol en contra de su portería.

Dominio total del Atlético antes del descanso

Conforme paso el partido los colchoneros dominaron en mayor parte el encuentro, fue tanto el dominio del atlético de Madrid sobre los catalanes que para el descasnso, el equipo local iba ganando de manera momentánea 4-0, ocasionando la desorganización del planteamiento culé sin poder tener ninguna oportunidad de anotar en el partido.

Los goles que sentenciaron la primera mitad

Los autores de las anotaciones para el equipo madrileño fueron Eric García quien anoto un autogol al minuto 7, Antoine Griezmann al minuto 14, Ademola Lookman al minuto 33 y el argentino Julián Álvarez al minuto 45.

Para empeorar el partido para el Barcelona, el mismo jugador quien había anotado el autogol al principio del encuentro, termino expulsado a 5 minutos de que finalizara el partido.

La vuelta será en el Camp Nou

Ahora los culés tendrán que prepararse para el partido de vuelta que será el próximo 3 de marzo desde el coloso Camp Nou.

El Futbol Club Barcelona son los actuales campeones y suman la gran cantidad de 32 copas del rey, convirtiéndose en el club más ganador de este campeonato en la historia de España.

Atlético busca romper una sequía de 13 años

Por su parte la última vez que el Atlético de Madrid fue campeón de la dichosa Copa del Rey fue en la temporada 2013 donde vencieron 2-1 al Real Madrid, desde entonces los colchoneros no han podido levantar esta copa por lo que ahora están a un gran paso de la final y consagrarse campeones después de 13 largos años.


