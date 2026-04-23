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Finanzas

Inflación tiene leve retroceso en primera quincena de abril

Entre los productos con mayores incrementos resaltaron el jitomate, chile poblano, chile serrano, otros chiles frescos, zanahoria, cebolla, papa, pepino y uva

  • 23
  • Abril
    2026

La inflación en México mostró un ligero retroceso en la primera quincena de abril, al colocarse en 4.53% anual, luego de que en marzo diera un “mega brinco” hasta 4.59%, ligando así dos meses por encima del 4%, informó el Inegi.

En términos quincenales, la inflación general fue de 0.11%, la más baja para un periodo similar desde 2024, impulsada principalmente por la caída en el componente no subyacente, que se ubicó en -0.13 por ciento.

Según un análisis de Banco Base, esta disminución responde en buena medida a factores estacionales, particularmente por la baja en tarifas eléctricas.

No obstante, el reporte advierte que la inflación subyacente, que refleja la tendencia de mediano plazo, mostró una ligera aceleración de 0.18% quincenal, debido al incremento en mercancías.

Por otro lado, persisten presiones importantes en algunos rubros, como los productos agropecuarios, cuya inflación anual alcanzó 8.68%, destacando el alza en frutas y verduras de 23.03 por ciento.

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Entre los productos con mayores incrementos resaltaron el jitomate (24.37%), chile poblano (22.63%), chile serrano (21.94%), otros chiles frescos (16.89%), zanahoria (7.90%), cebolla (7.43%), papa (6.92%), pepino (4.84%) y uva (2.02%).

“Esto preocupa, pues es derivado de una menor producción en el campo y de los problemas de inseguridad que pueden mantener presionada la inflación”, señala Banco Base.

En este contexto, el grupo financiero anticipa que el Banco de México (Banxico) deberá mantener una postura cautelosa en política monetaria.

“Sin señales contundentes de una desaceleración de la inflación subyacente y con riesgos al alza, no es apropiado permanecer dentro del rango de la tasa neutral”, advirtió Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base

Te puede interesar: Precios de alimentos ya habrían alcanzado su pico máximo en marzo

Por otro lado, algunos productos registraron caídas como el tomate verde (-26.86%), calabacita (-14.92%), limón (-8.12%), plátano (-7.19%), ejotes (-5.43%), papaya (-1.53%), lechuga y col (-1.05%), frijol (-0.82%) y pera (-0.49%).

Asimismo, dentro de otros componentes destacaron bajas en el huevo (-2.59%) y el pollo (-1.77%), así como en servicios como el transporte aéreo (-11.65%) y los servicios turísticos en paquete (-2.42%), reflejando ajustes tras la temporada vacacional.

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