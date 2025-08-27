Cerrar X
Asesinan a mujer en Sinaloa; era integrante de 'Los Toys'

Una mujer fue asesinada en la sindicatura de El Tamarindo y fue identificada como María de Jesús, alias 'La Chuy', hermana del influencer 'Conejo Toys'

  • 27
  • Agosto
    2025

Una mujer fue asesinada en la sindicatura de El Tamarindo, al norte de la capital sinaloense y de acuerdo con los reportes oficiales, la víctima fue identificada como María de Jesús, alias “La Chuy”, hermana del influencer "Conejo Toys".

El ataque se registró alrededor de las 14:30 horas del martes, en un mercado abandonado ubicado sobre la calle Palos Blancos, entre Miguel Hidalgo y Costilla y Antonio Rosales, frente a una iglesia y un jardín de niños.

La víctima se encontraba sentada en una banca cuando varios hombres armados la sorprendieron y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En la zona, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron al menos siete casquillos percutidos.

Identifican a la víctima como “La Chuy”

En un primer momento se desconocía la identidad de la mujer, pero más tarde sus familiares confirmaron que se trataba de María de Jesús, de 35 años de edad, con domicilio en San Blas, Navolato.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo en la zona para asegurar el perímetro y confirmar el deceso.

Aunque se desconoce si María de Jesús también era creadora de contenido como su hermano, su asesinato se inscribe en un contexto de recientes ataques violentos contra creadores de contenido en Sinaloa.

 


