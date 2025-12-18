Podcast
Internacional

TikTok firma acuerdo para vender sus activos en EUA

ByteDance acordó este jueves la venta de sus operaciones en el país a Oracle, Silver Lake y MGX tras años de problemas con el gobierno del país

  • 18
  • Diciembre
    2025

TikTok podrá seguir operando en Estados Unidos.

Después de varios años de esfuerzos y problemas con el gobierno de Estados Unidos debido a preocupaciones sobre seguridad nacional, la firma china ByteDance acordó este jueves la venta de sus operaciones en el país a tres inversionistas estadounidenses.

Las firmas que recibirían los activos serían Oracle, Silver Lake y MGX.

De acuerdo al memorándum al cual tuvieron acceso las agencias de noticias AP y Reuters, se prevé que el acuerdo se cierre el 22 de enero.

El director ejecutivo Shou Zi Chew afirmó en el memorándum que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversionistas.

La nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos estará participada en un 50% por un consorcio de nuevos inversionistas, entre los que se encuentran Oracle, Silver Lake y MGX, con un 15% cada uno. Otro 30.1% estará en manos de filiales de los actuales inversionistas de ByteDance y un 19.9% permanecerá en manos de ByteDance, según el memorándum.

En el documento también se menciona que la empresa contará con un nuevo consejo de administración compuesto por siete miembros, los cuales en su mayoría serían estadounidenses.

Además, estará sujeta a condiciones que "protejan los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán localmente en un sistema gestionado por Oracle.


