 No se ven acuerdos prontos para el presupuesto

Aunque el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez, dijo que habría avances del presupuesto esta semana, en el Congreso no hay fecha para cuándo salga, ya que tanto el PRI como el PAN sostienen que no hay comunicación por parte del Ejecutivo.

La diputada del PRI y secretaria en la Comisión de Presupuesto, Armida Serrato, comentó que desconoce de dónde sacó esos tiempos el diputado de MC, ya que hasta el momento en la Comisión no ha llegado información nueva por parte de los diputados emecistas o del mismo Poder Ejecutivo, para avanzar en las negociaciones.

“Yo soy secretaria de la Comisión de Presupuesto, secretaria de la mesa directiva, y hasta este momento no he recibido algún tipo de convocatoria, incluso interna, para continuar con el estudio; en la última ocasión que se dio, ya hace más de un mes, cuando diputados de Morena se acercaron precisamente con la comisión de presupuesto para ver los datos que ellos traían dirigidos desde su presidenta nacional. “Pero no, hasta el minuto que ahorita está, no ha habido ningún acercamiento ni dentro de los propios diputados, ni mucho menos por fuera hacia el Congreso. Entonces desconozco por qué el diputado Baltazar señaló ese punto”, dijo Armida Serrato.

En el mismo sentido, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha mandado otra propuesta, ni han expresado la manera en la que quieren modificar el presupuesto.

“Nosotros ya aprobamos un presupuesto en tiempo y forma que ellos vetaron; si no hemos avanzado, es porque aquí nadie nos ha presentado nada. “Pues desconozco (lo que haya dicho Baltazar Martínez) que venga y que me lo platique aquí en un micrófono”, agregó De la Fuente.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que desde su bancada siguen abiertos al dialogo para avanzar.

“Creo que el gobierno del Estado sin lugar a duda ha podido realizar su función, pero sí aspiramos a poder seguir manteniendo este diálogo, porque mientras haya oportunidades de seguir dialogando, hay la oportunidad de avanzar”, agregó Sandra Pámanes.

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