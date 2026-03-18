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Nuevo León

Controla incendio en Cerro de la Silla en tiempo récord

La Brigada Fénix y el apoyo aéreo evitaron la propagación del fuego en Guadalupe; autoridades mantienen vigilancia para descartar reactivación

  • 18
  • Marzo
    2026

Una rápida movilización de la Brigada Fénix de Protección Civil Nuevo León (PCNL) evitó que un reporte de incendio forestal se extendiera en las faldas del Cerro de la Silla la tarde de este miércoles. 

El incidente se registró en la parte alta de la colonia Almaguer, en el municipio de Guadalupe.  

Ante el riesgo que representa la zona por su orografía y cercanía con áreas habitacionales, los elementos estatales activaron de inmediato el protocolo de respuesta a incendios forestales. 

Despliegue estratégico

La intervención incluyó el uso de una aeronave de Protección Civil del Estado, la cual realizó sobrevuelos estratégicos para evaluar la dimensión del fuego y coordinar las rutas de ataque desde el aire.  

Esta acción permitió a las unidades en tierra optimizar los recursos y atacar los puntos de calor de manera precisa. 

Vigilancia Permanente 

Gracias a la prontitud del reporte y la ejecución de la maniobra aérea, se logró mitigar el riesgo de propagación hacia la vegetación densa del monumento natural. Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier columna de humo sospechosa al 9-1-1, especialmente durante esta temporada de altas temperaturas y vientos que facilitan la dispersión del fuego. 

Hasta el momento, las autoridades se mantienen en la zona realizando labores de enfriamiento para descartar cualquier posible reactivación.

Puntos clave del operativo: 

  • Localización: Faldas del Cerro de la Silla (Col. Almaguer). 
  • Unidades: Brigada Fénix y apoyo aéreo de PCNL. 
  • Resultado: Control oportuno y protección de la zona forestal.

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