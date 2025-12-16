Podcast
Tamaulipas

Incrementan incendios al sur del estado en temporada decembrina

Los Bomberos señalaron que durante diciembre han aumentado los siniestros habitacionales, principalmente por cortocircuitos y el uso inadecuado de pirotecnia

  • 16
  • Diciembre
    2025

Con la llegada de las fiestas de Navidad y fin de año, el riesgo de incendios en casa habitación se incrementa de manera considerable en el municipio de Altamira, principalmente por cortocircuitos y el uso inadecuado de pirotecnia.

José Torres Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos local, señaló que durante el mes de diciembre se ha registrado un aumento significativo de siniestros habitacionales, alcanzando hasta 20 incidentes relacionados con la temporada, muchos de ellos ocasionados por aparatos eléctricos que permanecen conectados, extensiones de luces navideñas colocadas cerca de materiales inflamables, así como por cohetes utilizados sin supervisión. 

Como ejemplo, informó que la mañana de este martes se atendió un incendio en el fraccionamiento Olivos II, originado por un abanico conectado que se encontraba debajo de ropa, lo que provocó daños en el cuarto y el techo de la vivienda.

Exhortó a la población a extremar medidas preventivas, como desconectar todos los aparatos eléctricos antes de salir de casa o al momento de dormir, revisar constantemente las instalaciones y evitar dejar encendidos los pinos y luces navideñas por tiempos prolongados. Asimismo, pidió a los padres de familia vigilar de cerca a los menores que utilizan pirotecnia, ya que además de incendios, estos artefactos han provocado lesiones graves, incluyendo la pérdida de extremidades.

Finalmente, el comandante del Cuerpo de Bomberos llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia durante estas fechas de convivencia familiar, priorizar la seguridad en los hogares y actuar con responsabilidad para prevenir tragedias, a fin de disfrutar unas fiestas decembrinas seguras y en armonía.


