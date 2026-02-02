Podcast
Nacional

Ataque armado deja cinco personas sin vida en Tabasco

Distintas versiones aseguran que entre las víctimas se encuentran elementos de seguridad que se encontraban fuera de servicio durante la balacera

  • 02
  • Febrero
    2026

Hombres armados perpetraron este domingo un ataque a balazos que dejó a cinco personas sin vida y una más herida en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Esto sucedió sobre la carretera Ayapa-Mecoacán, a 36 kilómetros de Villahermosa, cuando unos motociclistas fueron interceptados por estos agresores.

ataque-deja-cinco-muertos-tabasco.jpg

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores aparentemente pertenecen a una organización criminal debido a que junto a los cuerpos de las víctimas, se encontró una cartulina cuyo mensaje se atribuye dicho multihomicidio.

Sospechan sobre presencia de elementos policíacos entre víctimas

A través de redes sociales circularon diversas versiones en las que señalan que entre las víctimas, se encuentran elementos policiacos fuera de servicio. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis han sido confirmadas por las autoridades.

ataque-deja-cinco-muertos-tabasco.jpg

Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar para realizar los despliegues correspondientes.

Capturan a dos hombres por presunto canibalismo en Tabasco

La Fiscalía del Estado de Tabasco detuvo a dos hombres por cometer presuntos actos de canibalismo en el municipio de Centro. De acuerdo con el fiscal Estatal, Óscar Tonathiu Vázquez confirmó la detención de los dos acusados tras darse a conocer un video grabado en junio de 2025.

Fiscal-Tabasco.jpg

Mencionó que aunque se tenga el procesamiento de dos personas, se estima que cinco más se encuentren involucrados en estos delitos.

Aquí te presentamos la nota completa: Capturan a dos hombres por presunto canibalismo en Tabasco

 


