Ataque armado deja cinco personas sin vida en Tabasco

Hombres armados perpetraron este domingo un ataque a balazos que dejó a cinco personas sin vida y una más herida en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Esto sucedió sobre la carretera Ayapa-Mecoacán, a 36 kilómetros de Villahermosa, cuando unos motociclistas fueron interceptados por estos agresores.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores aparentemente pertenecen a una organización criminal debido a que junto a los cuerpos de las víctimas, se encontró una cartulina cuyo mensaje se atribuye dicho multihomicidio.

Sospechan sobre presencia de elementos policíacos entre víctimas

A través de redes sociales circularon diversas versiones en las que señalan que entre las víctimas, se encuentran elementos policiacos fuera de servicio. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis han sido confirmadas por las autoridades.

Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar para realizar los despliegues correspondientes.

