Nacional

Ataque en Salamanca lo investiga Fiscalía Estatal: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía de Guanajuato encabeza la investigación por el ataque armado en Salamanca que dejó 11 muertos

  • 26
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la investigación del ataque armado ocurrido en Salamanca, Guanajuato, corresponde por ahora a la Fiscalía Estatal, en coordinación con autoridades federales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el Gabinete de Seguridad trabaja junto con el gobierno local para ubicar a los responsables.

“Lo lleva en este momento la Fiscalía de Guanajuato”, afirmó.

Coordinación con autoridades locales

Sheinbaum añadió que existe comunicación directa con el gobierno del estado y con la Fiscalía local.

“El gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables”, sostuvo.

También pidió a sus colaboradores del área de seguridad ampliar la información conforme avancen las investigaciones.

Ataque ocurrió durante partido amateur

El hecho se registró la tarde del domingo en los Campos de las Cabañas, en la comunidad Loma de Flores, donde se disputaba un partido de futbol y había familias reunidas.

De acuerdo con reportes oficiales, un grupo armado llegó en varias camionetas y abrió fuego contra jugadores y asistentes. En la zona se localizaron numerosos casquillos, lo que evidenció la magnitud del ataque.

Once personas murieron y 12 más resultaron heridas

Autoridades municipales confirmaron que 10 personas fallecieron en el sitio y otra perdió la vida en un hospital.

Al menos 12 más resultaron lesionadas, entre ellas mujeres y un menor de edad, algunos en estado delicado.

Cabe señalar que no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Operativos tras la agresión

Elementos municipales, estatales, Guardia Nacional y Ejército acordonaron el área y desplegaron operativos de búsqueda.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Por su parte, el alcalde César Prieto lamentó los hechos y expresó condolencias a las familias de las víctimas.

 

 

 


