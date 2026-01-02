Balacera en baile deja tres muertos y cinco heridos en Sonora

Al menos tres personas sin vida y cinco heridas fue el saldo de un enfrentamiento registrado en un baile durante la noche de este jueves, en el municipio Cajeme, Sonora.

Esto sucedió durante la presentación de la agrupación musical "La Brissa", donde algunos de los asistentes fueron alcanzados por las detonaciones de arma de fuego.

Según información preliminar, se dice que una de las víctimas falleció en el lugar; otra pereció cuando era trasladada en una patrulla hacia un hospital de Obregón; y la restante perdió la vida mientras recibía atención médica en las instalaciones del IMSS Bienestar.

Fiscalía de Sonora confirma ataque directo

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la balacera se trató de una agresión directa ocurrida la noche del jueves, en Estación Corral.

Según los primeros datos, el ataque fue dirigido contra uno de las víctimas mortales quien se identificó como objetivo específico de la agresión y contaba con antecedentes delictivos.

En cuanto a los lesionados, una de las cinco personas se reportó en estado delicado, mientras que el resto se encontraba fuera de peligro.

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones operativas y de investigación para ubicar a los probables responsables y esclarecer lo ocurrido.

Será la dependencia quien se encargue de las diligencias correspondientes.

