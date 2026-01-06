Podcast
sheinbaum_dia_de_reyes_aafb1208b4
Nacional

Celebra Gobierno Día de Reyes con menores en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum convirtió la conferencia matutina en una celebración del Día de Reyes, con música jarocha, regalos y la partida de rosca

  • 06
  • Enero
    2026

La conferencia matutina de este martes 6 de enero en Palacio Nacional tuvo un giro inesperado.

Más allá de los temas habituales de agenda nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una edición especial de la llamada "Mañanera del Pueblo", dedicada a niñas y niños que asistieron como invitados por la celebración del Día de Reyes.

Aunque la mandataria respondió preguntas de los medios de comunicación, el momento más memorable ocurrió al cierre del encuentro, cuando se reveló una sorpresa preparada especialmente para los menores.

Preguntas infantiles y mensajes de salud

Previo a la celebración, algunos de los menores, hijos de reporteros que acuden cotidianamente a la conferencia, tomaron el micrófono para formular preguntas.

Una de ellas llamó la atención al cuestionar la eliminación de dulces y comida chatarra en las escuelas.

Sheinbaum explicó que la medida busca prevenir enfermedades crónicas desde la infancia, al tiempo que subrayó que el consumo de estos productos puede supervisarse en casa, pero no debe fomentarse dentro de los planteles.

Música y baile en el Salón Tesorería

Antes de concluir la conferencia, la mandataria dio la señal para que su equipo diera paso a un grupo de jarana veracruzana, cuyos integrantes aparecieron de forma sorpresiva para interpretar "Los Enanitos", una pieza tradicional dirigida al público infantil.

El ritmo alegre y la letra festiva no tardaron en animar a los asistentes, especialmente a los niños, quienes incluso subieron al estrado para bailar junto a la presidenta, en una escena poco común dentro del recinto presidencial.

Llegan Melchor, Gaspar y Baltasar

El ambiente festivo alcanzó su punto más alto con la entrada de los Reyes Magos, quienes sorprendieron tanto a los niños como a los adultos presentes.

Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron obsequios, desde pelotas hasta juguetes didácticos, mientras convivían con los asistentes.

“¿Y los regalos?”, preguntó la presidenta en tono de broma, dando pie a la entrega de los presentes y a una ronda de aplausos en el Salón Tesorería.

Rosca, recuerdos y regalos personales

Como marca la tradición, la celebración concluyó con la partida de la Rosca de Reyes, momento que fue acompañado por fotografías para el recuerdo.

Durante la convivencia, la titular del Poder Ejecutivo federal compartió que también recibió un regalo en casa: un libro obsequiado por su nieto Pablo.

 


Comentarios

