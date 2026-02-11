Impulsa presidente de la JUGOB fideicomiso para proyectos

Diputado propone fondo estatal para impulsar avenidas, puentes y pasos a desnivel en Reynosa ante rezago de infraestructura y presión por crecimiento urbano hoy.

Propone fondo especial para proyectos estratégicos

Durante la sesión itinerante del Congreso del Estado celebrada en Matamoros, el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, presentó desde tribuna una iniciativa para solicitar al Gobierno del Estado la creación de un fideicomiso con un fondo destinado a proyectos estratégicos para Reynosa.

El legislador explicó que esta propuesta surge como respuesta al rezago que enfrenta la ciudad en materia de infraestructura, situación que, señaló, ya no corresponde al ritmo de crecimiento poblacional ni a las necesidades actuales del sector productivo y de la ciudadanía.

Busca atender de fondo la movilidad y el desarrollo urbano

Desde tribuna, Prieto Herrera detalló que el objetivo de este planteamiento no se limita a mejorar la imagen urbana, sino a atender de manera estructural los principales problemas de movilidad que enfrenta la ciudad.

Indicó que entre las prioridades que podrían atenderse mediante este fondo se encuentran la construcción de nuevas avenidas, puentes vehiculares y pasos a desnivel, obras que permitirían eliminar los cuellos de botella que actualmente se presentan en distintos puntos estratégicos, principalmente en accesos a la ciudad y zonas con alta concentración de centros de trabajo.

Llama a coordinación con el ejecutivo estatal

El diputado hizo un llamado directo al titular del Poder Ejecutivo en Tamaulipas para que se considere la creación de este fondo especial y se establezca un mecanismo que permita financiar obras de alto impacto para Reynosa.

Asimismo, convocó a las diputadas y diputados locales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para redoblar esfuerzos en la atención de las necesidades que enfrenta esta ciudad fronteriza en materia de infraestructura vial y urbana.

Prieto Herrera subrayó que el crecimiento acelerado de Reynosa ha generado una presión constante sobre sus vialidades, lo que demanda soluciones de fondo y no acciones aisladas.

Busca que Reynosa alcance su potencial económico y social

El presidente de la Junta de Gobierno reiteró que esta iniciativa tiene como finalidad contribuir a que Reynosa alcance un desarrollo acorde a su importancia económica y social dentro del estado, al tiempo que se consolida como una ciudad con mejores condiciones para la movilidad y el crecimiento ordenado.

Finalmente, reafirmó su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de Tamaulipas para impulsar proyectos que beneficien directamente a la población y atiendan problemáticas que se han acumulado durante años.

