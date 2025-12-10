Cae 'El Limones', operador financiero de Los Cabrera en Coahuila

En un operativo conjunto realizado en Coahuila y Durango, autoridades federales detuvieron a Edgar “N”, alias El Limones, señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal conocido como Los Cabrera. La captura ocurrió la madrugada del 10 de diciembre en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en la capital duranguense.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), El Limones era considerado jefe de plaza y responsable de coordinar las finanzas de la organización, además de liderar una célula dedicada a amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región.

La acción se derivó de una investigación que involucró cateos simultáneos en diversos inmuebles de ambos estados. Durante los operativos fueron aseguradas cinco armas largas, un arma corta, equipo táctico y una granada, además de la detención de otras personas vinculadas al mismo grupo.

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se identificaron operaciones económicas irregulares realizadas por Edgar “N”, incluyendo depósitos millonarios sin origen comprobable y transferencias hacia empresas presuntamente utilizadas para lavado de dinero. También se le relaciona con la compra y venta de vehículos de lujo, joyas, relojes e inmuebles, así como actividades de apuestas.

La estructura delictiva a la que pertenece es encabezada por José Luis C. S., alias “El 03” o “El 300”, quien fue sancionado en 2015 por autoridades financieras de Estados Unidos y es identificado como administrador de ranchos ligados a la familia Cabrera Sarabia.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de redes sociales, destacando que el detenido era investigado por extorsionar a ganaderos y comerciantes, además de manejar recursos del grupo criminal.

La aprehensión de El Limones representa un golpe relevante para Los Cabrera, organización con presencia histórica en La Laguna y vínculos en actividades de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero en la región.

