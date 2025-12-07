Cae célula del CJNG: 12 detenidos en operativo en Chiapas

Un despliegue coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, permitió la detención de 12 personas que afirmaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El reporte fue difundido por Omar García Harfuch, quien destacó la participación de diversas instituciones de seguridad.

Fuerza PAKAL y corporaciones federales

La acción fue encabezada por la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República, la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025

Durante el operativo se aseguraron armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico presuntamente utilizado por el grupo delincuencial.

Las autoridades señalaron que el golpe contribuye a desarticular células criminales y reducir generadores de violencia en la región.

