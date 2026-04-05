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Hallan en cinco fosas clandestinas en un predio de La Paz

Colectivos de búsqueda localizaron cinco fosas en la localidad de Cajoncito durante labores con autoridades; la zona fue acordonada en espera de los análisis

  • 05
  • Abril
    2026

Este domingo, el colectivo de Madres Buscadoras de Los Cabos informó sobre el hallazgo de cinco fosas clandestinas en un predio en la localidad de Cajoncito, La Paz, en Baja California Sur.

A través de una publicación en Facebook, el colectivo precisó que dicho hallazgo se dio durante trabajos de búsqueda con el colectivo Búsqueda X La Paz, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía de Desaparecidos del estado.

Asimismo, se informó que, posterior al hallazgo de las fosas, se acordonó la zona para que las autoridades correspondientes iniciaran las investigaciones.

Del mismo modo, mencionaron que se encuentran a la espera del resultado de los análisis.

En su publicación, el colectivo Búsqueda X La Paz compartió 10 imágenes donde se pueden ver los trabajos realizados en una zona árida, al igual que apreciarse a las autoridades y miembros de los colectivos realizando excavaciones en diversas áreas.


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