Cae 'El Ray', líder criminal relacionado con homicidios en Edomex

Autoridades detuvieron a Jonathan "N", alias "El Ray", presunto líder criminal identificado como generador de violencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Este hombre es considerado como objetivo prioritario por las autoridades, debido a que su célula criminal "Crazy Group" se dedica a cometer delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y despojo de propiedades.

Este hombre fue aprehendido por elementos de seguridad en un domicilio de la colonia Jardines de Casa Nueva, durante un despliegue coordinado entre la Policía Municipal de Ecatepec y Fuerza de Tarea Municipal.

Relacionado con 'El Choko'

Aparentemente, la detención de "El Ray" se derivó de la captura del líder de "La Chokiza", donde parte de los integrantes de dicha organización terminaron bajo el mando del ahora detenido.

Con dicha detención, las autoridades buscar la desintegración de esta célula criminal y reducir la comisión de crímenes graves en este municipio.

Acusaciones contra 'El Ray'

Este hombre fue aprehendido por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en el año 2023, así como la mayor incidencia de delitos en colonias del municipio.

Trassu detención, los elementos de seguridad lo trasladaron para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán los encargados de determinar su situación jurídica.

