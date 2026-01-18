Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
thumbnail_fuerza_civil_juarez_2026_814c18c904_828d4c9a63
Nuevo León

Juárez: El municipio con mayor disminución de homicidios en 2025

Este resultado está directamente vinculado al Grupo de Control de Violencia, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana

  • 18
  • Enero
    2026

Derivado de la estrategia integral de seguridad ‘Juárez en Orden’, impulsada por el alcalde Félix Arratia Cruz y ejecutada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el municipio de Juárez fue reconocido a nivel estatal con tres distinciones oficiales por los resultados obtenidos en seguridad pública, particularmente en la reducción de homicidios, feminicidios y robo de vehículo.

Reconocimientos estatales por resultados en seguridad

Las distinciones fueron entregadas al Comisario General Mauricio Refugio Alfonso Gaviña Mendieta por el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Guadalupe Escamilla Vargas, en reconocimiento a los avances alcanzados por la corporación municipal y al impacto de las acciones implementadas en beneficio de las familias juarenses.

En materia de homicidios, Juárez se posicionó durante 2025 como el municipio con la mayor disminución de este delito en todo Nuevo León, marcando un precedente histórico y consolidando una tendencia a la baja que no se había registrado en años recientes.

Este resultado está directamente vinculado al Grupo de Control de Violencia, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en conjunto con instancias estatales y nacionales, estrategia implementada desde el inicio de la actual administración a finales de 2024.

Reducción de robo de vehículos y vigilancia permanente

El Gobierno del Estado también reconoció a Juárez por alcanzar una reducción superior al 50 por ciento en el delito de robo de vehículos. Este avance se atribuye al operativo ‘Calles en Orden’, mediante el cual se reforzó la presencia policial y la vigilancia permanente en calles y avenidas del municipio.

Estas acciones han fortalecido la capacidad operativa de la corporación y contribuido a mejorar la confianza ciudadana en las labores de seguridad.

Resultados en detenciones y combate a delitos

Durante 2025, Juárez se consolidó como el municipio con el mayor número de detenciones en Nuevo León, al registrar 1,770 personas aseguradas, de las cuales 487 estuvieron relacionadas con delitos contra la salud.

Además, se reportaron avances en el aseguramiento de armamento y una reducción sostenida de delitos de alto impacto y delitos patrimoniales, un rubro que presentaba rezagos históricos de más de dos décadas y que actualmente muestra una tendencia a la baja.

Profesionalización y dignificación policial

Las autoridades municipales señalaron que los resultados obtenidos responden a una política pública de seguridad definida, enfocada en la profesionalización, dignificación y fortalecimiento del estado de fuerza.

Actualmente, Juárez cuenta con la policía mejor pagada del Área Metropolitana de Monterrey, así como con una de las corporaciones mejor equipadas y en constante proceso de capacitación.

En el segundo año de la actual administración, el municipio mantiene como objetivo superar los resultados alcanzados, fortalecer la estrategia vigente y avanzar en el cumplimiento de la meta trazada: un Juárez en orden, seguro y libre de violencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
EH_DOS_FOTOS_d933f97e74
Anuncia Gobernador visita de Sheinbaum a Tamaulipas
Buscan_a_menor_de_16_anos_tras_presunto_plagio_en_Juarez_b5d5ebf05d
Buscan a menor de 16 años tras presunto plagio en Juárez
publicidad

Últimas Noticias

nl_icv_alerta_33689db816
Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo
choque_san_pedro_c681a600dc
Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor
Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×