Juárez: El municipio con mayor disminución de homicidios en 2025

Derivado de la estrategia integral de seguridad ‘Juárez en Orden’, impulsada por el alcalde Félix Arratia Cruz y ejecutada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el municipio de Juárez fue reconocido a nivel estatal con tres distinciones oficiales por los resultados obtenidos en seguridad pública, particularmente en la reducción de homicidios, feminicidios y robo de vehículo.

Reconocimientos estatales por resultados en seguridad

Las distinciones fueron entregadas al Comisario General Mauricio Refugio Alfonso Gaviña Mendieta por el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Guadalupe Escamilla Vargas, en reconocimiento a los avances alcanzados por la corporación municipal y al impacto de las acciones implementadas en beneficio de las familias juarenses.

En materia de homicidios, Juárez se posicionó durante 2025 como el municipio con la mayor disminución de este delito en todo Nuevo León, marcando un precedente histórico y consolidando una tendencia a la baja que no se había registrado en años recientes.

Este resultado está directamente vinculado al Grupo de Control de Violencia, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en conjunto con instancias estatales y nacionales, estrategia implementada desde el inicio de la actual administración a finales de 2024.

Reducción de robo de vehículos y vigilancia permanente

El Gobierno del Estado también reconoció a Juárez por alcanzar una reducción superior al 50 por ciento en el delito de robo de vehículos. Este avance se atribuye al operativo ‘Calles en Orden’, mediante el cual se reforzó la presencia policial y la vigilancia permanente en calles y avenidas del municipio.

Estas acciones han fortalecido la capacidad operativa de la corporación y contribuido a mejorar la confianza ciudadana en las labores de seguridad.

Resultados en detenciones y combate a delitos

Durante 2025, Juárez se consolidó como el municipio con el mayor número de detenciones en Nuevo León, al registrar 1,770 personas aseguradas, de las cuales 487 estuvieron relacionadas con delitos contra la salud.

Además, se reportaron avances en el aseguramiento de armamento y una reducción sostenida de delitos de alto impacto y delitos patrimoniales, un rubro que presentaba rezagos históricos de más de dos décadas y que actualmente muestra una tendencia a la baja.

Profesionalización y dignificación policial

Las autoridades municipales señalaron que los resultados obtenidos responden a una política pública de seguridad definida, enfocada en la profesionalización, dignificación y fortalecimiento del estado de fuerza.

Actualmente, Juárez cuenta con la policía mejor pagada del Área Metropolitana de Monterrey, así como con una de las corporaciones mejor equipadas y en constante proceso de capacitación.

En el segundo año de la actual administración, el municipio mantiene como objetivo superar los resultados alcanzados, fortalecer la estrategia vigente y avanzar en el cumplimiento de la meta trazada: un Juárez en orden, seguro y libre de violencia.

