Cuestiona Humberto Prieto señalamientos de exalcalde de Matamoros

El diputado morenista Humberto Prieto Herrera, calificó como "desafortunadas y carentes de sustento" las declaraciones del diputado federal y exalcalde de Matamoros, Mario López Hernández, conocido como "La Borrega", quien recientemente involucró a diversos servidores públicos en presuntos actos de "huachicol fiscal".

Desestima acusaciones por presunto huachicol fiscal

Prieto Herrera enfatizó que las acusaciones se realizan sin presentar una sola prueba, por lo que las desestimó categóricamente. En respuesta, el legislador sugirió que el nerviosismo del exalcalde podría derivar de las observaciones financieras pendientes de su administración.

"Se le olvida que fue presidente municipal por Morena. Me imagino que está muy nervioso porque todo indica que hizo un mal manejo del presupuesto de los matamorenses", explicó.

Prieto Herrera dijo que, en la cuenta pública de 2023, el exalcalde presenta una posible responsabilidad resarcitoria de 84 millones de pesos y una promoción de responsabilidad administrativa por 291 millones de pesos, montos que, aseguró, no han sido solventados.

El líder del Congreso tamaulipeco fue más allá al cuestionar la postura actual de López Hernández, señalando que ya no forma parte de Morena y recordando que, durante la pasada jornada electoral, el exalcalde votó por el Partido Acción Nacional (PAN).

"Es muy malagradecido, se le olvidó muy rápido todo lo que logró gracias a nuestro partido", afirmó, al tiempo que añadió que el exfuncionario enfrenta problemas adicionales, como reportes sobre su retención en Estados Unidos y la presunta revocación de su visa.

Morena revisará perfiles rumbo a futuras candidaturas

Ante la insistencia sobre si se debería expulsar a López Hernández del partido, Prieto aclaró que el reglamento interno de Morena prohíbe hablar mal de los compañeros y que cualquier diferencia debe tratarse internamente. No obstante, retó al exalcalde a dejar de "hablar por hablar" y acudir a las instancias legales correspondientes para presentar denuncias formales si realmente cuenta con pruebas.

Finalmente, el diputado destacó que, tras las directrices de la dirigencia nacional, Morena implementará una revisión más profunda de los perfiles que aspiren a candidaturas en futuros procesos electorales. El objetivo, explicó, es asegurar que quienes busquen representar al movimiento no tengan antecedentes o posibles vínculos con actos de corrupción.

"Se va a revisar a fondo el actuar de cada persona que levante la mano. No se vale declarar por declarar; si tiene pruebas, que las presente ante las instituciones", concluyó.

Comentarios