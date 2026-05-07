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Nuevo León

Propone Samuel García a SEP acabar ciclo escolar un mes antes

El mandatario estatal propondrá que, en caso de que no se pueda terminar con el ciclo escolar, se maneje de forma híbrida

  • 07
  • Mayo
    2026

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda propondrá a la Secretaría de Educación Pública que el ciclo escolar concluya el próximo 19 de junio.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que esto podría aplicarse después del segundo partido mundialista que se dispute en la entidad.

"Hoy en especial tenemos una reunión en la SEP Secretaría de Educación Pública para ya definir el calendario de clases. Como ustedes saben, viene el Mundial y la SEP está siendo flexible para salir antes de clases o para tener en línea o un híbrido. Entonces ahí les va mi propuesta."

Aseguró que propondrá que, en caso de que no se puedan terminar con las clases, se manejen de forma híbrida, para no tener problemas de tráfico o movilidad en la entidad.

"Se haga en línea y pueda convivir la ciudad con el tráfico, con todo el movimiento que va a haber de turistas, de la gente que va a venir a Nuevo León. Entonces propuesta falta que me acepte la SEP. Es que en Nuevo León."

Ciclo escolar 2025-2026 está programado que concluya oficialmente el 15 de julio

Aunque el ciclo escolar 2025-2026 se encuentra programado para terminarse el próximo 15 de julio, el mandatario estatal mencionó que el ciclo escolar tiene un "colchón" y se propone el 19 de junio porque será a partir del tercer partido cuando se tengan inconvenientes.

"El segundo juego, el juego número 1000, tampoco tenemos problema porque es el sábado 20 de junio. No habrá problemas de tráfico ni de movilidad. El tema es a partir del tercer juego, que es en un miércoles 24 y luego lunes 29."

Esto se debe a que las clases comenzaron aproximadamente dos semanas antes de que se diera el arranque oficial, por lo que recalcó que se cumple con el calendario estipulado.

 


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