CDMX presenta ejes para un 'Mundial Verde', incluido Home Office

Ante la llegada de la justa mundialista, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó los 10 ejes que conforman la iniciativa "Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana”, incluido el home office.

Presentamos 10 ejes de acción para lograr un #MundialVerde en la Ciudad de México.



Impulsamos una agenda con justicia territorial: economía circular, tecnología limpia, cuidado y promoción del #SueloDeConservación, y fortalecimiento de nuestra zona lacustre.… pic.twitter.com/KK40wsdIln — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 15, 2026

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada mencionó que el inaugurar el Mundial 2026 también implica la responsabilidad de cuidar el medio ambiente.

“Recibir, inaugurar el mundial de fútbol implica también la responsabilidad de cuidar la casa, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la ciudad, y así enfrentar todos esos grandes retos globales que tenemos desde una visión medioambiental, con una actuación local”, afirmó.

Indicó que el objetivo es que todos los visitantes conozcan la riqueza medioambiental, cultural e histórica de la ciudad, así como las actividades que se desarrollan en sus alrededores.

“Queremos que el mundo venga a la ciudad y descubra una ciudad que no sólo sea el corazón de la metrópoli, sino también un territorio que produce agua, que produce oxígeno, que produce alimentos y que convive respetuosamente con su entorno natural”, señaló.

Clara Brugada presenta los 10 Ejes del 'Mundial Verde'

La jefa de Gobierno resaltó que el Mundial 2026 representa un acelerador de obras y servicios planeados que buscan garantizar derechos y cerrar brechas en la infraestructura pública.

Para esto, se propuso la estrategia “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana”. Consta de 10 acciones enfocadas a rubros específicos que garanticen una menor contaminación y más aire limpio.

Un mundial limpio y sin plásticos Economía circular Mobiliario urbano con materiales reciclables Botanas locales, justas y saludables Mundial de ciudad lacustre Rutas turísticas sustentables Un mundial de flores y colores Justicia climática Mundial con aire limpio Uso de matracas futboleras desde Xochimilco

Optar por Home Office para reducción de emisiones

El Home Office se encuentra implícito en el eje "Mundial con aire limpio" donde se busca reforzar las acciones que permitan la reducción de emisiones.

Se propuso realizar una alianza con el sector empresarial para trabajar desde casa durante el periodo mundialista.

Por medio del programa "Bájate del Coche", las autoridades instan a los ciudadanos a optar por el acceso peatonal a la última milla del Estadio, uso de transporte colectivo y la ciclovía Gran Tenochtitlán.

Se indicó que durante el festival realizado para los aficionados, se utilizarán materiales reciclables, así como recipientes y cubiertos 100% biodegradables; las bebidas se darán en vasos conmemorativos para que la gente los conserve como un souvenir.

Comentarios