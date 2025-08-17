Cerrar X
Celebra Sheinbaum que pobreza en México es la más baja en 40 años

La presidenta atribuyó la reducción de la pobreza a el aumento del salario mínimo, programas de bienestar, obra pública estratégica y mayor inversión privada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país registra "el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años", al destacar que 13,4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024 y que la desigualdad cayó de 38 a 14 veces entre los niveles de mayor y menor ingreso.

"Se distribuyó la riqueza (...) Las personas viven con mayor bienestar. ¿Qué fue lo que ocurrió en estos 6 años en el país? Pues cambió el modelo de desarrollo", dijo durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ecatepec, en el central Estado de México.

Durante su mensaje, compartió los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares 2024 del INEGI, que reportaron una baja del 15% en la pobreza y una baja de 1.8 puntos porcentuales en pobreza extrema entre 2018 y 2024. Lo anterior como resultado de que el actual modelo económico ha reducido la desigualdad y apuesta por una mejor distribución de la riqueza.

Sheinbaum atribuyó la reducción de la pobreza a cuatro ejes fundamentales: el aumento del salario mínimo, la expansión de programas de bienestar, obra pública estratégica y mayor inversión privada.

Sostuvo que el salario medio de los trabajadores formales está en su nivel histórico más alto, y que la pensión para adultos mayores de $6,200 pesos (casi $310 dólares) bimestrales ya es un derecho constitucional que llega a 13 millones de personas.

Añadió que este año los programas de bienestar suman $850,000 millones de pesos (unos $42,500 millones de dólares).

También vinculó los resultados sociales con obras públicas (como proyectos ferroviarios y energéticos), el récord de inversión extranjera directa en 2024 y cambios regulatorios como la eliminación del outsourcing para fortalecer ingresos laborales y reparto de utilidades.


