Cemex y CMIC impulsarán el sector de la construcción en México

En un momento clave para el desarrollo de infraestructura en México, Cemex y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la competitividad, impulsar la innovación y promover la capacitación especializada en el sector.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto que permitirá desarrollar iniciativas enfocadas en la formación profesional, la generación de alianzas estratégicas y el intercambio de conocimiento. Todo ello con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y contribuir a una industria mejor preparada ante los retos actuales y futuros.

Esta colaboración también busca fomentar la adopción de prácticas innovadoras que impulsen la evolución del sector constructor en el país.

La firma del convenio cobra especial relevancia en un año significativo para la empresa, ya que Cemex celebra 120 años de trayectoria. Desde su origen en México, la compañía se ha consolidado como un referente global en soluciones para la construcción.

A lo largo de más de un siglo, ha participado en el desarrollo de ciudades, infraestructura y comunidades, contribuyendo a proyectos que han marcado el crecimiento de distintos países.

La alianza con la CMIC se suma a una estrategia de colaboración con actores clave del sector. A través de este convenio, ambas instituciones promoverán la profesionalización, el desarrollo de nuevas capacidades y la generación de oportunidades para las empresas constructoras.

La CMIC representa a miles de compañías en todo el país y desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento del sector, facilitando espacios de capacitación, intercambio técnico y desarrollo empresarial.

Para Cemex, este tipo de acuerdos forman parte de una visión orientada a construir relaciones sólidas con instituciones que comparten el compromiso de impulsar el desarrollo económico y urbano.

La colaboración entre industria, talento especializado e instituciones resulta clave para atender las necesidades de infraestructura y crecimiento en el país.

Con la firma de este convenio, ambas organizaciones reafirman su apuesta por trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de la industria de la construcción en México, promoviendo iniciativas que impulsen su desarrollo, innovación y competitividad en los próximos años.

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