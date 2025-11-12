Inicia primer Operativo Carrusel de la Temporada Invernal en NL

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que Protección Civil de Nuevo León puso en marcha el primer Operativo Carrusel de la Temporada Invernal 2025-2026, con el objetivo de brindar apoyo a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas registradas en la zona metropolitana.

El operativo comenzó a las 05:00 horas y concluyó a las 06:59 horas, con recorridos por la Avenida Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, así como en los alrededores de los hospitales IMSS #21, Universitario y diversos tramos carreteros.

Durante la jornada, el personal de Protección Civil entregó 300 cobertores y 180 litros de chocolate caliente, brindando 365 atenciones directas a personas en condición de vulnerabilidad.

Por su parte, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, explicó que este tipo de operativos se activan cuando la temperatura o la sensación térmica descienden a valores de un solo dígito.

Respecto a lo anterior, el Secretario General de Gobierno subrayó que estos operativos son una muestra del compromiso humano y solidario de quienes integran Protección Civil de Nuevo León, y que el Gobierno del Estado continuará atento a los pronósticos para llevar el operativo Carrusel a quienes más lo necesitan.

El operativo contó con la participación de diversas unidades de Protección Civil del Estado y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)

