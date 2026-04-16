Citlalli Hernández encabezará elecciones de Morena rumbo a 2027

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena designó a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, con la encomienda de conducir la estrategia de alianzas rumbo a los comicios de 2027.

El nombramiento ocurre un día después de que Hernández presentó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres, cargo que ocupaba desde la creación de la dependencia a finales de 2024, durante la actual administración federal.

En su primera intervención tras asumir la nueva responsabilidad, la dirigente hizo un llamado a la cohesión dentro del bloque de la llamada Cuarta Transformación y se mostró confiada en que Morena alcanzará acuerdos con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

“Estoy convencida de que nos vamos a poner de acuerdo. Todas y todos debemos serenarnos porque hay un objetivo común: la transformación del país”, expresó en conferencia de prensa desde la sede nacional del partido.

Hernández, quien previamente encabezó negociaciones de coalición como secretaria general de Morena en procesos electorales anteriores, consideró que existen interpretaciones mediáticas que distorsionan las posturas de los partidos aliados. Subrayó que las diferencias entre fuerzas políticas no son incompatibles con la construcción de acuerdos.

Respecto al PVEM y al PT, insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo y afirmó que las dudas sobre la continuidad de la coalición se disiparán en el corto plazo.

Por otra parte, defendió su decisión de dejar la Secretaría de las Mujeres, al asegurar que la institución quedó consolidada y en condiciones de continuar su operación.

Reconoció que la renuncia no fue sencilla, pero la definió como una determinación responsable tras casi 20 meses de trabajo en la construcción de la dependencia.

La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, confirmó que desde semanas atrás había planteado a Hernández su incorporación a las tareas partidistas, propuesta que también fue comunicada a la titular del Ejecutivo federal.

El alcalde sostuvo que, pese a las diferencias recientes con el PVEM y el PT, los resultados electorales evidencian la relevancia de mantener la alianza, y reiteró que el objetivo del partido es competir en coalición en todo el país.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre casos específicos como San Luis Potosí y la Ciudad de México, donde el Partido Verde ha manifestado su intención de contender en solitario, y tampoco precisó si se fijarán plazos para que aspirantes a candidaturas en 2027 se separen de sus cargos públicos.

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