Busca la Fiscalía General reabrir el caso La Luz del Mundo

La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa la reapertura del caso contra dirigentes de La Luz del Mundo, incluido Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por abuso sexual de menores, tras el cierre decretado en la administración anterior.

La titular de la institución ha solicitado formalmente revertir la decisión de no ejercer acción penal, emitida en junio del año pasado, luego de que las víctimas impugnaran la resolución.

Este día, un juez definirá si se revoca el cierre del expediente, lo que permitiría a la fiscalía retomar las investigaciones en territorio nacional.

De acuerdo con información expuesta en el gabinete de seguridad, la fiscalía ha mantenido acercamiento con las víctimas y respalda su exigencia de reabrir el caso.

“El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal. Si se revoca, la fiscalía va a continuar con la investigación”, señala el posicionamiento oficial.

El caso había sido archivado durante la gestión anterior de la FGR, sin que se detallaran públicamente las razones de fondo, lo que derivó en la inconformidad de las víctimas.

La eventual reapertura colocaría nuevamente bajo escrutinio a la organización religiosa y a sus principales líderes, en un expediente marcado por denuncias de abuso y presión internacional.

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