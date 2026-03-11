Senado aprueba reforma para dar fin a 'pensiones doradas'

El Senado de la República de México aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos.

La modificación fue avalada con 116 votos a favor de todas las fuerzas políticas y establece que las pensiones de exfuncionarios no podrán superar el 50 % de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con esta medida, casos como el de un exsubdirector de Luz y Fuerza del Centro, que percibe más de un millón de pesos mensuales, verían reducida su pensión a alrededor de 70 mil pesos una vez que la reforma sea promulgada.

Buscan ordenar el sistema de pensiones

Durante el debate, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, señalaron que el objetivo es poner orden en el sistema de pensiones del sector paraestatal, donde existen miles de exfuncionarios que reciben montos elevados con cargo al erario.

Explicaron que la reforma no viola el principio de no retroactividad, ya que se trata de una modificación constitucional respaldada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permiten ajustar disposiciones cuando se trata de recursos públicos.

Además, aclararon que la medida aplicará a partir de su promulgación, por lo que no obligará a los beneficiarios a devolver los recursos que hayan recibido anteriormente.

Diferencias frente a las pensiones promedio

El senador de Movimiento de Regeneración Nacional, Saúl Monreal Ávila, explicó que actualmente en México el promedio de pensión se ubica entre 6,676 y 8,400 pesos mensuales, mientras que en algunos organismos públicos existen jubilaciones que van de 340 mil a más de un millón de pesos al mes.

Según el legislador, esta diferencia puede representar hasta 140 veces más que la pensión promedio de la mayoría de los mexicanos.

Como ejemplo, mencionó el caso de Luz y Fuerza del Centro, que cuenta con 14,073 personas jubiladas, cuyo costo anual asciende a 28,074 millones de pesos.

De ese total, 9,457 extrabajadores (67 %) reciben pensiones que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, mientras que 3,504 perciben montos superiores al salario de la Presidencia.

Costos millonarios en empresas del Estado

El senador también expuso cifras de otras empresas públicas:

Petróleos Mexicanos tiene 22,316 jubilados del régimen de confianza, con un costo anual de 24,844 millones de pesos, y 618 pensiones superan el salario anual del director general.

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con 54,000 jubilados bajo ese régimen, lo que representa un gasto anual de 40,950 millones de pesos.

En el caso de la CFE, 2,199 jubilados reciben pensiones superiores al salario de la presidenta, lo que implica una erogación anual cercana a 4,496 millones de pesos.

Aunque los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional votaron a favor de la reforma, señalaron que el cambio es incompleto, ya que no incluye pensiones de altos mandos de las fuerzas armadas, funcionarios de toda la administración pública federal ni ministros en retiro de la Suprema Corte.

Las senadoras Carolina Viggiano Austria y Alejandra Barrales Magdaleno también cuestionaron el impacto que podría tener la medida sobre algunos exfuncionarios.

Aunque el dictamen no precisa el número total de exdirectivos afectados, durante el debate se estimó que la reforma podría generar ahorros de hasta 5 mil millones de pesos mensuales para las finanzas públicas.

