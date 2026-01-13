Ladrón saquea sistema eléctrico de escuela primaria

En el último tramo del ciclo escolar, alumnos, docentes y padres de familia de la escuela primaria El Chamizal, ubicada en la colonia Granjas Económicas del Norte, enfrentaron una situación inesperada al regresar del periodo vacacional de invierno.

Durante los días de asueto, un sujeto ingresó al plantel y sustrajo el sistema de pastillas eléctricas, dejando sin servicio de energía a la institución educativa.

El presidente de la asociación de padres de familia, Ángel Galicia, explicó que el problema fue detectado cuando el personal regresó a la escuela y notó que no funcionaban los climas ni otros equipos eléctricos.

Al revisar las instalaciones, confirmaron que el sistema eléctrico había sido desmantelado, presuntamente tras el ingreso del ladrón por una zona lateral del plantel.

De acuerdo con la información recabada, el responsable ingresó en dos ocasiones a la escuela. La última fue el sábado 10 de enero, cuando realizó un robo masivo al llevarse todas las pastillas eléctricas relacionadas con los sistemas de climatización.

Galicia detalló que el cableado se mantuvo intacto, pero las tomas eléctricas fueron sustraídas en su totalidad, lo que incrementó el daño económico.

El ilícito quedó registrado en varias cámaras de videovigilancia instaladas en la escuela. Parte del material fue difundido en redes sociales y el resto ya fue entregado a las autoridades para apoyar en la identificación del responsable.

El ladrón habría brincado una barda, dañado la malla ciclónica y recorrido distintas áreas del plantel antes de cometer el robo, cuyo valor podría superar los 25 mil pesos.

La falta de energía eléctrica afecta directamente a más de mil estudiantes de ambos turnos, especialmente ante las bajas temperaturas, ya que los sistemas de climatización también funcionan como calefacción.

Ante esta situación, padres de familia solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar al responsable y pidieron que, en caso de reconocerlo, se proporcione información para que responda por los daños ocasionados.

Comentarios