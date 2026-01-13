Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
8998f8a4_3a78_412e_9fc4_a0c5510b79fe_c0cd7eca5b
Tamaulipas

Ladrón saquea sistema eléctrico de escuela primaria

Un robo al sistema eléctrico de la primaria El Chamizal dejó sin energía al plantel, afectando a más de mil alumnos en la colonia Granjas Económicas del Norte

  • 13
  • Enero
    2026

En el último tramo del ciclo escolar, alumnos, docentes y padres de familia de la escuela primaria El Chamizal, ubicada en la colonia Granjas Económicas del Norte, enfrentaron una situación inesperada al regresar del periodo vacacional de invierno.

Durante los días de asueto, un sujeto ingresó al plantel y sustrajo el sistema de pastillas eléctricas, dejando sin servicio de energía a la institución educativa.

El presidente de la asociación de padres de familia, Ángel Galicia, explicó que el problema fue detectado cuando el personal regresó a la escuela y notó que no funcionaban los climas ni otros equipos eléctricos.

Al revisar las instalaciones, confirmaron que el sistema eléctrico había sido desmantelado, presuntamente tras el ingreso del ladrón por una zona lateral del plantel.

887ed44a-2c05-4580-af2b-91effc3b6845.jfif

De acuerdo con la información recabada, el responsable ingresó en dos ocasiones a la escuela. La última fue el sábado 10 de enero, cuando realizó un robo masivo al llevarse todas las pastillas eléctricas relacionadas con los sistemas de climatización.

Galicia detalló que el cableado se mantuvo intacto, pero las tomas eléctricas fueron sustraídas en su totalidad, lo que incrementó el daño económico.

El ilícito quedó registrado en varias cámaras de videovigilancia instaladas en la escuela. Parte del material fue difundido en redes sociales y el resto ya fue entregado a las autoridades para apoyar en la identificación del responsable.

El ladrón habría brincado una barda, dañado la malla ciclónica y recorrido distintas áreas del plantel antes de cometer el robo, cuyo valor podría superar los 25 mil pesos.

57455dbb-03af-4628-b6d3-e4587e29b6fb.jfif

La falta de energía eléctrica afecta directamente a más de mil estudiantes de ambos turnos, especialmente ante las bajas temperaturas, ya que los sistemas de climatización también funcionan como calefacción.

Ante esta situación, padres de familia solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar al responsable y pidieron que, en caso de reconocerlo, se proporcione información para que responda por los daños ocasionados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_064c34b5ab
Se normaliza la asistencia escolar tras frío extremo en Saltillo
psg_pagos_uefa_lider_10450cfd82
PSG lidera premios UEFA y embolsa US$168 millones en Champions
Whats_App_Image_2026_01_12_at_6_05_42_PM_f199b2e8d3
Retrasan regreso a clases en primaria por daños, robos y frío
publicidad

Últimas Noticias

san_diego_chucky_lozano_92421c1359
Hirving Lozano busca quedarse seis meses más en San Diego FC
museos_mune_71af83a86c
Museos de Monterrey actualizan horarios y tarifas este 2026
images_21_1c4255974c
Tulum se consolida como destino de eventos mundiales
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×