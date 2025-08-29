Cerrar X
Nacional

Confirma Salud muerte de hombre por rabia humana en Colima

La Secretaría de Salud de Colima confirmó el fallecimiento de un hombre originario de Tonila, Jalisco, a causa de rabia humana, tras ser agredido por un animal

La Secretaría de Salud del estado de Colima confirmó el fallecimiento de un hombre originario de Tonila, Jalisco, a causa de rabia humana, tras ser agredido por un animal en su lugar de residencia. El deceso se produjo después de varios días de evolución clínica y atención médica especializada.

Contagio y evolución del caso

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el contagio ocurrió a mediados de mayo de 2025, cuando el paciente fue mordido por un animal. No fue sino hasta varios días después que acudió a una unidad de salud, al presentar síntomas como cansancio y entumecimiento en el área de la mordida, signos tempranos compatibles con infección por virus rábico.

A partir de ese momento, se activó el protocolo de atención por sospecha de rabia en humanos. El 17 de agosto, el paciente ingresó en estado crítico al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde recibió atención médica intensiva; sin embargo, falleció días después.

Debido a que la agresión ocurrió en el estado de Jalisco, el caso fue atribuido epidemiológicamente a dicha entidad.

Colima se mantiene sin casos locales desde 1987

La Secretaría de Salud de Colima aclaró que, pese a que el paciente falleció en su territorio, el estado no registra casos confirmados de rabia humana en residentes locales desde 1987.

No obstante, autoridades reiteraron que el virus de la rabia sigue presente en México, de acuerdo con el aviso epidemiológico emitido en enero de 2023, por lo que hicieron un llamado a la población a mantener precauciones, especialmente en zonas rurales y con presencia de fauna silvestre o animales sin vacunación.

La dependencia recomendó acudir de inmediato a un centro de salud en caso de mordedura o contacto con saliva de un animal sospechoso, ya que la rabia es prevenible si se actúa a tiempo, pero letal una vez que aparecen los síntomas.

 


