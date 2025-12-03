Cerrar X
Nacional

Confirma Sheinbaum su asistencia al sorteo del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Washington este jueves o viernes para asistir al sorteo del Mundial 2026. Estará con mandatarios de Norteamérica

  • 03
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles en la conferencia matutina que asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington.

“He hablado con el presidente de la FIFA y también con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por supuesto que estoy invitada”, señaló Sheinbaum.

Añadió que el viaje será breve: “Salimos, damos la patadita inicial, vemos qué grupo nos toca y luego ya nos retiramos”.

Un evento breve, con presencia de líderes norteamericanos

Sheinbaum adelantó que en el sorteo estarán presentes otros mandatarios como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

trump-carney-sorteo.jpg

“Es un evento muy corto, pero es un buen momento para demostrar que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”.

Aunque no descartó una reunión con el presidente estadounidense, dijo que, si sucede, sería de carácter rápido.

¿A qué hora inicia el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del torneo, que determinará los grupos de la Copa del Mundo 2026, se celebrará el viernes 6 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas.


