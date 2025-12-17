Sheinbaum llama a la ONU ante tensión entre EUA y Venezuela

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura frente a la nueva escalada de Estados Unidos contra Venezuela, donde subrayó que México mantendrá una política exterior basada en la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

“Reiteramos la posición de México acorde con la Constitución, no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, afirmó durante su conferencia matutina.

Llamado directo a Naciones Unidas

Sheinbaum pidió que los organismos multilaterales asuman su responsabilidad ante el riesgo de un conflicto mayor.

“Hacemos un llamado a Naciones Unidas para que asuma su papel, no se le ha visto, y que se evite cualquier derramamiento de sangre”, dijo.

Insistió en que, más allá de las opiniones sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la postura de México debe ser firme.

“Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México”, remarcó.

México apuesta por el diálogo y la paz

Frente a ese escenario, la mandataria reiteró que la vía no puede ser la fuerza. “Llamamos a que cualquier controversia internacional se resuelva mediante el diálogo y la paz, no mediante la intervención”, sostuvo.

Por otra parte, la titular de Poder Ejecutivo federal dejó claro que México no respaldará acciones unilaterales ni militares y que seguirá promoviendo salidas diplomáticas, con la ONU como actor central para evitar una escalada en la región.

El contexto: amenaza de bloqueo petrolero

Las declaraciones se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ordenará un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, como parte de su estrategia para presionar al gobierno de Maduro.

Trump aseguró que el país sudamericano “está completamente rodeado por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que la presión militar aumentará hasta que Venezuela “devuelva” petróleo y activos que, según él, fueron robados a Estados Unidos.

