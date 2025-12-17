Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_trump_maduro_1095d3a018
Nacional

Sheinbaum llama a la ONU ante tensión entre EUA y Venezuela

Ante el anuncio de Donald Trump de bloquear buques petroleros rumbo a Venezuela, Claudia Sheinbaum reiteró que México rechaza la intervención extranjera

  • 17
  • Diciembre
    2025

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura frente a la nueva escalada de Estados Unidos contra Venezuela, donde subrayó que México mantendrá una política exterior basada en la no intervención y la solución pacífica de los conflictos.

“Reiteramos la posición de México acorde con la Constitución, no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, afirmó durante su conferencia matutina.

Llamado directo a Naciones Unidas

Sheinbaum pidió que los organismos multilaterales asuman su responsabilidad ante el riesgo de un conflicto mayor.

“Hacemos un llamado a Naciones Unidas para que asuma su papel, no se le ha visto, y que se evite cualquier derramamiento de sangre”, dijo.

Insistió en que, más allá de las opiniones sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la postura de México debe ser firme.

“Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México”, remarcó.

México apuesta por el diálogo y la paz

Frente a ese escenario, la mandataria reiteró que la vía no puede ser la fuerza. “Llamamos a que cualquier controversia internacional se resuelva mediante el diálogo y la paz, no mediante la intervención”, sostuvo.

Por otra parte, la titular de Poder Ejecutivo federal dejó claro que México no respaldará acciones unilaterales ni militares y que seguirá promoviendo salidas diplomáticas, con la ONU como actor central para evitar una escalada en la región.

El contexto: amenaza de bloqueo petrolero

Las declaraciones se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ordenará un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, como parte de su estrategia para presionar al gobierno de Maduro.

trump-buque-petrolero-venezuela.jpg

Trump aseguró que el país sudamericano “está completamente rodeado por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que la presión militar aumentará hasta que Venezuela “devuelva” petróleo y activos que, según él, fueron robados a Estados Unidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

esthela_damian_228736accf
Gobierno nombra a Esthela Damián como consejera jurídica
G8_TPQ_Ae_XYAMEG_82_6fe550e296
Refuerzan coordinación federal y estatal por la paz en Chiapas
G8_Ex6_Sc_WUAQ_5u_N7_086551d4d0
Sheinbaum restituye tierras al pueblo Ódami en Chihuahua
publicidad

Últimas Noticias

chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×