Nacional

Corte de EUA da a García Luna más tiempo para apelar

La corte federal en EUA concedió a Genaro García Luna, una nueva ampliación de 90 días para presentar su apelación contra la sentencia de 38 años de prisión

  • 22
  • Agosto
    2025

La corte federal en Nueva York concedió al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una nueva ampliación de 90 días para presentar su escrito inicial de apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que recibió en octubre de 2024 por cargos de apoyo al narcotráfico.

La resolución, firmada ayer y publicada este viernes en los registros judiciales, fue emitida por la jueza Alison Nathan, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

En ella se establece que la nueva fecha límite para que la defensa presente sus alegatos será el 18 de diciembre de 2025.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial y una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales. Por la presente se ordena que la moción queda concedida”, señala el oficio judicial.

Además de la prórroga, la jueza ordenó al Buró Federal de Prisiones cesar la incomunicación en la que, según los abogados César de Castro y Valerie Gotlib, se encuentra sometido García Luna desde principios de año.

La defensa había denunciado que en los últimos ocho meses solo lograron hablar una vez con su cliente, lo que hacía inviable preparar la apelación, pues tampoco se le había permitido acceso a los documentos del proceso.

Se trata de la tercera prórroga de 90 días que concede la Corte de Apelaciones al exfuncionario, aunque es la primera ocasión en que ordena a las autoridades penitenciarias garantizar comunicación regular entre el acusado y sus abogados.

En escritos presentados en agosto, la defensa también denunció que García Luna sufrió condiciones de maltrato extremo durante su estancia en una prisión de Virginia, donde según relataron se le prohibía comer con cubiertos, afeitarse o bañarse.

Actualmente, el exsecretario se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde aseguran que esas prácticas cesaron, aunque persiste la falta de contacto con su equipo legal.


Comentarios

