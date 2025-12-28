Podcast
Nacional

Confirma Semar 13 fallecidos por descarrilamiento en Oaxaca

La Semar confirmó que 13 personas fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, además de 98 lesionados, de los cuales 36 están en estado grave

  • 28
  • Diciembre
    2025

Después de que se descarrilara el Tren Interoceánico en Oaxaca, en donde viajaban 250 personas, la Secretaría de Marina (Semar) reportó mediante un comunicado que, debido al accidente, la cifra de muertos es de 13 personas y 98 lesionados, de los cuales 36 se encuentran hospitalizados y el resto sin lesiones de gravedad.

Tras el incidente, la dependencia realizó el despliegue de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las acciones de búsqueda y localización de los pasajeros.

“La institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana; así mismo, continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la dependencia.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó la cifra oficial de fallecidos y de lesionados mediante redes sociales, en donde también la mandataria indicó que se pidió al secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, que se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal.

Además, también indicó que será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien coordinará las labores.

Del mismo modo, Sheinbaum compartió que los heridos fueron trasladados a los hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Por último, la mandataria agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y su equipo para la atención de este accidente.


