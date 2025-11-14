Cerrar X
turismo_sheinbaum_crece_489183c5e5
Nacional

Crece 14% turismo internacional en México en 2025: Federación

Los principales mercados emisores fueron China, Estados Unidos, Argentina e Italia, con un repunte de 10.7% en turistas asiáticos

  • 14
  • Noviembre
    2025

México registró un aumento sostenido en el turismo internacional durante los primeros nueve meses de 2025, con un crecimiento de 14% en la llegada de visitantes y una derrama económica superior a los $25 mil millones de pesos, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria destacó que los principales mercados emisores fueron China, Estados Unidos, Argentina e Italia, con un repunte de 10.7% en turistas asiáticos y un aumento de 14.8% en visitantes italianos.

EH UNA FOTO (1).jpg

“México está de moda y estos indicadores nos hablan de lo positivo que está el turismo en nuestro país”, afirmó.

EH UNA FOTO (2).jpg

Visitantes culturales al alza

El turismo cultural también mostró un avance notable. Las visitas a museos crecieron 16.9%, mientras que el flujo hacia zonas arqueológicas aumentó 2%, consolidando al sector como uno de los motores de la reactivación económica.

EH UNA FOTO (3).jpg

Turismo interno, pilar económico

El turismo nacional se mantuvo fuerte: entre enero y septiembre se registraron 78.3 millones de turistas domésticos, un incremento de 2.7%.

En total, los aeropuertos del país atendieron 142 millones de pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, lo que representa un alza de 2.5% respecto al mismo periodo de 2024.

Captura de pantalla 2025-11-14 090845.png

Septiembre, el mes “más flojo", pero con cifras positivas

Rodríguez Zamora reconoció que septiembre fue el mes más débil del año, un comportamiento que calificó como históricamente normal debido al fin del verano y al periodo previo a la temporada alta.

Aun así, las cifras del mes mostraron avances: 16% más visitantes extranjeros, 3% más derrama económica y un crecimiento de 2.6% en empleos del sector durante el primer semestre.

Con estas tendencias, la Secretaría de Turismo anticipa un cierre sólido para diciembre de 2025, cuando inicia el periodo de mayor afluencia turística, especialmente en destinos del sureste del país.

“Viene un cierre muy fuerte para diciembre de 2025”, aseguró la titular de Sectur, al destacar que el ritmo de crecimiento confirma la recuperación del sector a nivel nacional.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25320035132761_1_1f90dd121d
Mueren cuatro tras naufragio de bote que transportaría migrantes
INFO_7_UNA_FOTO_15_3d35e4e923
Dan formal prisión a 'El Cucho' por secuestro de periodista
ICE_Redadas_migrantes_156f6ba773
Confirma EUA inicio de operativos de inmigración en Charlotte
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×