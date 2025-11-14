Crece 14% turismo internacional en México en 2025: Federación

México registró un aumento sostenido en el turismo internacional durante los primeros nueve meses de 2025, con un crecimiento de 14% en la llegada de visitantes y una derrama económica superior a los $25 mil millones de pesos, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria destacó que los principales mercados emisores fueron China, Estados Unidos, Argentina e Italia, con un repunte de 10.7% en turistas asiáticos y un aumento de 14.8% en visitantes italianos.

“México está de moda y estos indicadores nos hablan de lo positivo que está el turismo en nuestro país”, afirmó.

Visitantes culturales al alza

El turismo cultural también mostró un avance notable. Las visitas a museos crecieron 16.9%, mientras que el flujo hacia zonas arqueológicas aumentó 2%, consolidando al sector como uno de los motores de la reactivación económica.

Turismo interno, pilar económico

El turismo nacional se mantuvo fuerte: entre enero y septiembre se registraron 78.3 millones de turistas domésticos, un incremento de 2.7%.

En total, los aeropuertos del país atendieron 142 millones de pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, lo que representa un alza de 2.5% respecto al mismo periodo de 2024.

Septiembre, el mes “más flojo", pero con cifras positivas

Rodríguez Zamora reconoció que septiembre fue el mes más débil del año, un comportamiento que calificó como históricamente normal debido al fin del verano y al periodo previo a la temporada alta.

Aun así, las cifras del mes mostraron avances: 16% más visitantes extranjeros, 3% más derrama económica y un crecimiento de 2.6% en empleos del sector durante el primer semestre.

Con estas tendencias, la Secretaría de Turismo anticipa un cierre sólido para diciembre de 2025, cuando inicia el periodo de mayor afluencia turística, especialmente en destinos del sureste del país.

“Viene un cierre muy fuerte para diciembre de 2025”, aseguró la titular de Sectur, al destacar que el ritmo de crecimiento confirma la recuperación del sector a nivel nacional.

Comentarios