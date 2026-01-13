Podcast
Tamaulipas

Incendio forestal afecta 32 hectáreas en ejido El Macuate

Autoridades confirmaron que, a pesar de la magnitud inicial, la situación no representó un riesgo para los habitantes de las zonas aledañas

  • 13
  • Enero
    2026

El incendio forestal que afectó 32 hectáreas en el ejido El Macuate, municipio de Bustamante, Tamaulipas, fue reportado como completamente liquidado por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas. 

De acuerdo al reporte anual 2025 de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el año pasado se registraron 23 incendios que consumieron 19 mil 428 hectáreas

Incendio-forestal-Bustamante-Coahuila.jpg

Señala la publicación que las causas fueron principalmente naturales, seguido por actividades agrícolas, registrándose principalmente en el altiplano, así como Ocampo, Antiguo  Morelos, San Carlos, Casas entre otros. 

Luis Gerardo González de la Fuente, titular de Protección Civil Estatal, informó que en coordinación con autoridades federales, municipales y brigadistas se trabajó del incendio en Bustamante desde el viernes, logrando la liquidación total del siniestro.

Incendio-forestal-Bustamante-Coahuila.jpg

Las autoridades confirmaron que, a pesar de la magnitud inicial, la situación no representó un riesgo para viviendas ni personas. 

Detalles del Incendio

  • Ubicación: Sierra de Bustamante, ejido El Macuate
  • Superficie afectada: Aproximadamente 32 hectáreas de vegetación (posteriormente se reportó 45 hectáreas)
  • Estado actual: El incendio quedó totalmente extinguido el domingo

Recomendaciones para evitar Incendios Forestales

  • No dejar encendidas fogatas, cigarros, cerillos o brasas en los bosques y selvas
  • Evitar quemas agrícolas y de basura
  • Vigilar las quemas de basura y asegurarse de que estén completamente apagadas
  • No tirar objetos encendidos sobre la vegetación herbácea
  • Reportar cualquier indicio de humo o fuego a las autoridades al 911 o al 800 737 00 00 de CONAFOR.

 

 

 

 

 


