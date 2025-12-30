Podcast
Nacional

Avanza FGR en investigación por hechos en el Tren Interoceánico

La FGR informó que ya se concluyó la práctica de las necropsias correspondientes, como parte de las primeras diligencias periciales y ministeriales

  • 30
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República informó avances en las diligencias periciales y ministeriales tras lo ocurrido en el Corredor Interoceánico, con énfasis en la reparación del daño a las víctimas y la coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.

Prioridad en la atención a víctimas y reparación del daño

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que, como eje central de su actuación, se prioriza la reparación integral del daño a las víctimas. En este proceso, la institución trabaja de manera conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el objetivo de atender los aspectos legales, sociales y humanos derivados de los hechos registrados en el Corredor Interoceánico.

De acuerdo con la autoridad federal, esta coordinación permite brindar acompañamiento y garantizar que las víctimas y sus familiares cuenten con los mecanismos necesarios durante el desarrollo de las investigaciones.

tren interoceanico identifican a victimas.jpg

Necropsias concluidas y primeras diligencias realizadas

La FGR informó que ya se concluyó la práctica de las necropsias correspondientes, como parte de las primeras diligencias periciales y ministeriales. Estas acciones forman parte de las actuaciones inmediatas que buscan esclarecer los hechos en el menor tiempo posible, conforme a los protocolos legales vigentes.

Además, se han realizado diversas diligencias iniciales que permiten integrar información técnica y científica relevante para la investigación, siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Coordinación con autoridades estatales y federales

Los trabajos se desarrollan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales, entre ellas la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y corporaciones policiales. A nivel federal, participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina).

Esta colaboración interinstitucional permite un abordaje integral de los hechos y facilita el intercambio de información técnica y operativa.

Peritajes especializados y revisión técnica

descarrilamiento-tren-oaxaca.jpg

La FGR mantiene presencia permanente de agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca. También participan policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los peritajes se realizan en 13 especialidades, entre ellas fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense y tránsito terrestre. De forma paralela, se efectúa una revisión documental y continúan los trabajos de campo, incluyendo inspecciones en el lugar y en las unidades ferroviarias, así como entrevistas a integrantes de la tripulación.

La FGR destacó que todas las actuaciones se realizan con estricto respeto a la cadena de custodia, incluyendo las diligencias relacionadas con la caja negra, conocida como pulser. La institución reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación y mantener informada a la sociedad conforme avancen las indagatorias.


