Avanza FGR en investigación por hechos en el Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República informó avances en las diligencias periciales y ministeriales tras lo ocurrido en el Corredor Interoceánico, con énfasis en la reparación del daño a las víctimas y la coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.

Prioridad en la atención a víctimas y reparación del daño

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que, como eje central de su actuación, se prioriza la reparación integral del daño a las víctimas. En este proceso, la institución trabaja de manera conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el objetivo de atender los aspectos legales, sociales y humanos derivados de los hechos registrados en el Corredor Interoceánico.

De acuerdo con la autoridad federal, esta coordinación permite brindar acompañamiento y garantizar que las víctimas y sus familiares cuenten con los mecanismos necesarios durante el desarrollo de las investigaciones.

Necropsias concluidas y primeras diligencias realizadas

La FGR informó que ya se concluyó la práctica de las necropsias correspondientes, como parte de las primeras diligencias periciales y ministeriales. Estas acciones forman parte de las actuaciones inmediatas que buscan esclarecer los hechos en el menor tiempo posible, conforme a los protocolos legales vigentes.

Además, se han realizado diversas diligencias iniciales que permiten integrar información técnica y científica relevante para la investigación, siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Coordinación con autoridades estatales y federales

Los trabajos se desarrollan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales, entre ellas la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y corporaciones policiales. A nivel federal, participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina).

Esta colaboración interinstitucional permite un abordaje integral de los hechos y facilita el intercambio de información técnica y operativa.

Peritajes especializados y revisión técnica

La FGR mantiene presencia permanente de agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca. También participan policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los peritajes se realizan en 13 especialidades, entre ellas fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense y tránsito terrestre. De forma paralela, se efectúa una revisión documental y continúan los trabajos de campo, incluyendo inspecciones en el lugar y en las unidades ferroviarias, así como entrevistas a integrantes de la tripulación.

La FGR destacó que todas las actuaciones se realizan con estricto respeto a la cadena de custodia, incluyendo las diligencias relacionadas con la caja negra, conocida como pulser. La institución reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación y mantener informada a la sociedad conforme avancen las indagatorias.

