Cuestionan labores de agentes de EUA tras accidente en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su administración solicitará información tanto al gobierno de Chihuahua como a la Embajada de Estados Unidos para esclarecer la participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en territorio mexicano.

Desde Palacio Nacional, la mandataria dejó en claro que este tipo de colaboraciones deben estar reguladas por la Federación, conforme a lo establecido en la Constitución.

“La relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se da a nivel estatal”, subrayó.

Además, indicó que el Gabinete de Seguridad no tenía conocimiento de dichas actividades, por lo que se revisará si hubo alguna violación a la ley en materia de seguridad nacional.

“No estábamos enterados. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua… estamos pidiendo toda la información y revisando si hay alguna violación”, afirmó.

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Sin operaciones conjuntas en territorio

La jefa del Ejecutivo reiteró que, aunque existe cooperación con Estados Unidos, esta se limita al intercambio de información y no contempla operaciones conjuntas en campo.

“Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra. Hay información que se brinda de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, particularmente de inteligencia”, explicó.

Añadió que este esquema se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial.

Solicitarán información a ambas partes

Sheinbaum indicó que ya se pidió información tanto al gobierno estatal encabezado por Maru Campos como a la representación diplomática estadounidense en México.

Incluso, no descartó abordar el tema directamente con el embajador Ronald Johnson, quien estaría presente en reuniones oficiales este mismo lunes.

“Tienen que darnos la información la embajada y, por supuesto, el gobierno estatal… esto tiene que conocerse”, sostuvo.

La mandataria aseguró que, una vez que se cuente con todos los datos, se informará a la ciudadanía, siempre cuidando no comprometer la seguridad de las investigaciones en curso.

El pronunciamiento se da tras un accidente ocurrido el domingo en Chihuahua, en el que murieron cuatro personas: dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación y dos funcionarios vinculados a la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, el vehículo en el que viajaban regresaba de un operativo para desmantelar narcolaboratorios cuando se salió del camino y cayó a un barranco.

La titular del Poder Ejecutivo Federal lamentó los hechos y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Lamentamos los fallecimientos… tienen toda la solidaridad y apoyo del gobierno de México”, señaló.

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